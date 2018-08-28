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Futebol de Areia

Campeã multipiso, Adelayne descarta favoritismo do Vila Nova/Vila Velha

A equipe está na semifinal do Estadual Feminino de Futebol de Areia, que acontece neste domingo, a partir das 8 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 14:47

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 14:47

Um dos grandes destaques do Campeonato Estadual Feminino de Futebol de Areia, a goleira Adelayne quer evitar o otimismo exagerado em relação à participação do Vila Nova/Vila Velha na competição. Isso porque a equipe é a maior campeã capixaba da história recente do futebol nos mais diversos pisos.
Adelayne, goleira do Vila Nova/Vila Velha Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre
Para ela, o fato de Vila Nova/Vila Velha dificilmente perder no Estado não a credencia como grande favorita ao título do Estadual Feminino de Futebol de Areia. Não somos favoritas. Só treinamos em busca sempre do melhor, buscamos encontrar a maneira ideal de apresentar nosso futebol.
A atleta, de 23 anos, começou na escola jogando com os meninos. E sempre no gol. Era difícil ir para linha, só jogava na linha, com as meninas de minha classe, comentou com bom humor.
Pela equipe do Vila Nova, Adelayne já tem currículo de muitas conquistas. Foi campeã estadual de campo, vice-campeã do Campeonato Brasileiro de Futebol de Areia, bicampeã da Copa Espírito Santo de Fut7, campeã da Copa do Brasil Fut7, campeã do Metropolitano de Fut7, campeã do 17° Circuito de Futebol de Areia em 2017, dentre outras conquistas.
Agora falta o título do primeiro Estadual Feminino de Futebol de Areia. E pode virar realidade. Isso porque Vila Nova/Vila Velha goleou, sem piedade, os seus dois primeiros adversários: 8 a 1 sobre PSNE e 6 a 2 na Associação Capixaba.
A semifinal será contra a equipe de Anchieta no próximo domingo, mas a goleira quer evitar o clima de já ganhou. De personalidade discreta faz questão de não ostentar qualquer tipo de soberba, apesar dos elogios e vasto histórico de conquistas.
As semifinais
As semifinais do Estadual serão: Vila Nova/Vila Velha x Anchieta e São Pedro x PSNE. Os jogos acontecem neste domingo (02), a partir das 8 horas, na Praça dos Namorados, Praia do Canto, em Vitória.

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