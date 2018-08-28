Campeã multipiso, Adelayne descarta favoritismo do Vila Nova/Vila Velha

Um dos grandes destaques do Campeonato Estadual Feminino de Futebol de Areia, a goleira Adelayne quer evitar o otimismo exagerado em relação à participação do Vila Nova/Vila Velha na competição. Isso porque a equipe é a maior campeã capixaba da história recente do futebol nos mais diversos pisos.

Adelayne, goleira do Vila Nova/Vila Velha Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre

Para ela, o fato de Vila Nova/Vila Velha dificilmente perder no Estado não a credencia como grande favorita ao título do Estadual Feminino de Futebol de Areia. Não somos favoritas. Só treinamos em busca sempre do melhor, buscamos encontrar a maneira ideal de apresentar nosso futebol.

A atleta, de 23 anos, começou na escola jogando com os meninos. E sempre no gol. Era difícil ir para linha, só jogava na linha, com as meninas de minha classe, comentou com bom humor.

Pela equipe do Vila Nova, Adelayne já tem currículo de muitas conquistas. Foi campeã estadual de campo, vice-campeã do Campeonato Brasileiro de Futebol de Areia, bicampeã da Copa Espírito Santo de Fut7, campeã da Copa do Brasil Fut7, campeã do Metropolitano de Fut7, campeã do 17° Circuito de Futebol de Areia em 2017, dentre outras conquistas.

Agora falta o título do primeiro Estadual Feminino de Futebol de Areia. E pode virar realidade. Isso porque Vila Nova/Vila Velha goleou, sem piedade, os seus dois primeiros adversários: 8 a 1 sobre PSNE e 6 a 2 na Associação Capixaba.

A semifinal será contra a equipe de Anchieta no próximo domingo, mas a goleira quer evitar o clima de já ganhou. De personalidade discreta faz questão de não ostentar qualquer tipo de soberba, apesar dos elogios e vasto histórico de conquistas.

As semifinais