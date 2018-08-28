Campeã multipiso, Adelayne descarta favoritismo do Vila Nova/Vila Velha

Um dos grandes destaques do Campeonato Estadual Feminino de Futebol de Areia, a goleira Adelayne quer evitar o otimismo exagerado em relação à participação do Vila Nova/Vila Velha na competição. Isso porque a equipe é a maior campeã capixaba da história recente do futebol nos mais diversos pisos.
Para ela, o fato de Vila Nova/Vila Velha dificilmente perder no Estado não a credencia como grande favorita ao título do Estadual Feminino de Futebol de Areia. Não somos favoritas. Só treinamos em busca sempre do melhor, buscamos encontrar a maneira ideal de apresentar nosso futebol.
A atleta, de 23 anos, começou na escola jogando com os meninos. E sempre no gol. Era difícil ir para linha, só jogava na linha, com as meninas de minha classe, comentou com bom humor.
Pela equipe do Vila Nova, Adelayne já tem currículo de muitas conquistas. Foi campeã estadual de campo, vice-campeã do Campeonato Brasileiro de Futebol de Areia, bicampeã da Copa Espírito Santo de Fut7, campeã da Copa do Brasil Fut7, campeã do Metropolitano de Fut7, campeã do 17° Circuito de Futebol de Areia em 2017, dentre outras conquistas.
Agora falta o título do primeiro Estadual Feminino de Futebol de Areia. E pode virar realidade. Isso porque Vila Nova/Vila Velha goleou, sem piedade, os seus dois primeiros adversários: 8 a 1 sobre PSNE e 6 a 2 na Associação Capixaba.
A semifinal será contra a equipe de Anchieta no próximo domingo, mas a goleira quer evitar o clima de já ganhou. De personalidade discreta faz questão de não ostentar qualquer tipo de soberba, apesar dos elogios e vasto histórico de conquistas.
As semifinais
As semifinais do Estadual serão: Vila Nova/Vila Velha x Anchieta e São Pedro x PSNE. Os jogos acontecem neste domingo (02), a partir das 8 horas, na Praça dos Namorados, Praia do Canto, em Vitória.