Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Campanha Solidária do polo aquático conta com o apoio de Furnas

Arrecadação de alimentos e itens de saúde vai até a próxima semana
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jun 2021 às 16:05

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 16:05

Crédito: Divulgação
A PAB (Polo Aquático Brasil) lançou, no início deste mês de junho, a campanha solidária 2021 para ajudar famílias carentes durante a pandemia da Covid-19. Com o apoio de Furnas a entidade convoca todos os atletas, técnicos, diretores, familiares e simpatizantes do polo aquático de cada clube filiado a se juntarem nesta nova onda solidária.
A campanha arrecadará doações entre os dias 1 e 20 de junho e cada equipe poderá doar para a associação que deseja. Poderá ser arrecadado máscaras, álcool em gel, cestas básicas e alimentos não perecíveis.- A pandemia de COVID-19 mudou a vida de todo mundo e o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica aumentou significativamente. Aumentou também a necessidade de sermos mais colaborativos e de ajudarmos uns aos outros. Por isso, vamos te fazer um convite especial! Participe da Campanha Solidaria PAB & FURNAS. Cada clube poderá doar para a associação que desejar, e a arrecadação ocorrerá até o dia 20 de junho. Participe, colabore - disse Alessandro Moscal Checchinato, presidente da Liga PAB.
Os clubes associados integrantes da PAB elegerão as entidades que serão beneficiadas com as doações. Cada clube possui um atleta como representante-chave, responsável pela arrecadação e contagem dos pontos.
No ano passado a campanha arrecadou mais de 4 toneladas de alimentos em forma de cestas básicas, 500 litros de álcool em gel e quase 9 mil máscaras de proteção. A ação social durante a pandemia de Covid-19 envolveu os 13 clubes filiados da entidade e teve duração de três semanas. Os produtos arrecadados foram doados para instituições de caridade indicada pelos times nas cidades de paulistas de Bauru, Jundiaí, Santos e São Paulo e na região metropolitana do Rio de Janeiro (RJ).
- A campanha solidária promovida pela parceria da liga brasileira de polo aquático e Furnas, é extremamente importante para atravessar esse momento difícil de pandemia é o momento de nos ajudarmos, e ao mesmo tempo incluir cada vez mais todos os nossos atletas o sentido de cidadania, tão importante para nossa evolução nesse momento - comentou Edson Terra, diretor de polo aquático do Clube de Regatas Flamengo.
Os 13 clubes filiados à PAB são: ABDA Bauru, Hebraica, Botafogo, Paulistano, Flamengo, Internacional de Regatas, Jundiaiense, Paineiras, Pinheiros, Fluminense, SESI, Hípica Bauru e Tijuca e todos foram convidados à participar da campanha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Penha: o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados