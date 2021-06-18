Campanha Solidária do polo aquático conta com o apoio de Furnas

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A PAB (Polo Aquático Brasil) lançou, no início deste mês de junho, a campanha solidária 2021 para ajudar famílias carentes durante a pandemia da Covid-19. Com o apoio de Furnas a entidade convoca todos os atletas, técnicos, diretores, familiares e simpatizantes do polo aquático de cada clube filiado a se juntarem nesta nova onda solidária.

A campanha arrecadará doações entre os dias 1 e 20 de junho e cada equipe poderá doar para a associação que deseja. Poderá ser arrecadado máscaras, álcool em gel, cestas básicas e alimentos não perecíveis.- A pandemia de COVID-19 mudou a vida de todo mundo e o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica aumentou significativamente. Aumentou também a necessidade de sermos mais colaborativos e de ajudarmos uns aos outros. Por isso, vamos te fazer um convite especial! Participe da Campanha Solidaria PAB & FURNAS. Cada clube poderá doar para a associação que desejar, e a arrecadação ocorrerá até o dia 20 de junho. Participe, colabore - disse Alessandro Moscal Checchinato, presidente da Liga PAB.

Os clubes associados integrantes da PAB elegerão as entidades que serão beneficiadas com as doações. Cada clube possui um atleta como representante-chave, responsável pela arrecadação e contagem dos pontos.

No ano passado a campanha arrecadou mais de 4 toneladas de alimentos em forma de cestas básicas, 500 litros de álcool em gel e quase 9 mil máscaras de proteção. A ação social durante a pandemia de Covid-19 envolveu os 13 clubes filiados da entidade e teve duração de três semanas. Os produtos arrecadados foram doados para instituições de caridade indicada pelos times nas cidades de paulistas de Bauru, Jundiaí, Santos e São Paulo e na região metropolitana do Rio de Janeiro (RJ).

- A campanha solidária promovida pela parceria da liga brasileira de polo aquático e Furnas, é extremamente importante para atravessar esse momento difícil de pandemia é o momento de nos ajudarmos, e ao mesmo tempo incluir cada vez mais todos os nossos atletas o sentido de cidadania, tão importante para nossa evolução nesse momento - comentou Edson Terra, diretor de polo aquático do Clube de Regatas Flamengo.