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Camisa da seleção inglesa de rugby passa a ser vendida no Brasil

Dois modelos de camisa da seleção inglesa de rugby foram colocados à disposição do público brasileiro pela Umbro. Marca veste a seleção inglesa de rugby desde o ano passado
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Publicado em 14 de Julho de 2021 às 20:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2021 às 20:38
Crédito: Divulgação/Umbro
Marca com grande presença no mercado do futebol brasileiro, a Umbro decidiu expandir seus campos no país e passou a vender camisas de rugby. A partir desta quarta-feira, dois modelos de camisa da seleção inglesa de rugby, jogo e casual, foram colocados à disposição do público.
As peças, disponíveis no e-commerce da Umbro Brasil (umbro.com.br), podem ser encontradas pelos preços de R$ 399,90, no modelo especialmente feito para jogo, e no valor de R$ 299,90 no modelo Marl Tee, em estilo casual.- Nosso objetivo é aproximar o público brasileiro, naturalmente apaixonado por esporte, de uma modalidade que é amada na terra onde o futebol surgiu e a Umbro nasceu. O rugby tem muito potencial para crescimento por aqui, e a força da seleção inglesa, provavelmente a mais consagrada no rugby mundial, é um ótimo ponto de partida para nós. Dá para dizer que voltamos para casa - destacou Eduardo Dal Pogetto, brand manager da Umbro Brasil.
A Umbro passou a vestir a seleção inglesa de rugby em setembro de 2020.

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