Camisa 10 da Seleção Brasileira Pito conquista o prêmio de melhor jogador da Liga Espanhola de futsal

Crédito: Divulgação/Inter Movistar

Pivô do Barcelona e da Seleção Brasileira de Futsal, Pito conquistou nestaquinta-feira (29) o prêmio de melhor jogador da Liga Nacional da Espanha datemporada 2020/21. Recém-contratado pelo clube Culé, o atleta defendeu o Inter Movistar na competição. O camisa 10 da seleção desbancou Ferrão, brasileiro e melhor do mundo, além de Fede, goleiro do Levante.Além da conquista de jogador mais valioso da Liga Nacional, Pito também foipremiado como o melhor pivô do torneio. O brasileiro disputou o título ao lado de Ferrão, seu novo companheiro de Barcelona, e Pedro Toro.

- Algo muito gratificante para mim. Conquistar dois títulos individuais em uma semana é a realização de um sonho. Todo atleta que inicia no futsal sonha em defender um clube da Espanha e conquistar títulos no país. O futsal espanhol é o grande centro da modalidade. Devo muito estas conquistas aos meus ex-companheiros de equipe. Sem eles, nada disso seria possível. Agora seguirei trabalhando para marcar meu nome na história do Barça.

Durante a Liga Nacional, Pito disputou 25 partidas e anotou 12 gols pelo InterMovistar. Assim, ajudou a equipe de Madrid a chegar às quartas de final dotorneio. Agora, camisa 10 da Seleção Brasileira chega ao Barcelona até 2024.