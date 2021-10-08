Camisa 10 da Seleção Brasileira de futsal, Pito é apresentado no Barcelona como novo reforço

Um dos destaques da Seleção Brasileira na campanha do terceiro lugar na Copa do Mundo de futsal, Pito foi apresentado no Barcelona nesta quinta-feira (07). O pivô havia assinado contrato de três anos com o Barça no início de julho. Eleito o melhor jogador da Liga Espanhola na última temporada, o jogador fará a sua estreia pelo time catalão no sábado (09), diante do Palma Futsal.- É algo que eu sempre busquei e sonhei. Acredito que estou vivendo o melhor momento da minha carreira. A vinda ao Barcelona veio para coroar isso. É o clube de maior poder no futsal e não é atoa que briga pelo título em todos os campeonatos que disputa. Me sinto realizado em poder vestir essa camisa e espero corresponder às expectativas depositadas em mim - afirmou o pivô.
Durante os sete jogos do Brasil na Copa do Mundo, o camisa 10 somou três gols e três assistências. Pito ficou marcado pela grande atuação na vitória por 4 a 2 frente ao Japão nas oitavas de final da competição, partida em que o atleta entrou e decidiu o jogo com gol e assistência para Leozinho. Agora, o jogador natural Chapecó (SC) espera viver o mesmo sucesso no novo clube.
- Foi um momento especial para mim. Foi a disputa da minha primeira Copa do Mundo e fico feliz com o reconhecimento de tantas pessoas sobre meu trabalho. Infelizmente não conseguimos conquistar o título, mas mostramos a força e o quão poderoso é o futsal brasileiro. Trabalharei o máximo possível no Barcelona para conquistar os títulos que disputarmos e, consequentemente, poder representar o Brasil novamente - finalizou o atleta agora do Barcelona.
Pito possui passagens de destaque por Concórdia e Carlos Barbosa, equipe onde conquistou a Liga Nacional de Futsal em 2015. Após o título pelo clube gaúcho, se transferiu para o El Pozo de Murcia, da Espanha. Em 2019, chegou ao Inter Movistar e conquistou três competições em dois anos: Copa da Espanha, Supercopa da Espanha e Liga da Espanha.Agora, o atleta de 29 anos será companheiro de Ferrão e Dyego, jogadores que também fizeram parte do plantel brasileiro na Copa do Mundo. A partida de estreia do atual MVP da Liga Nacional da Espanha será pela primeira rodada.