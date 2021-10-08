Camisa 10 da Seleção Brasileira de futsal, Pito é apresentado no Barcelona como novo reforço

Crédito: Divulgação/FC Barcelona

Um dos destaques da Seleção Brasileira na campanha do terceiro lugar na Copa do Mundo de futsal, Pito foi apresentado no Barcelona nesta quinta-feira (07). O pivô havia assinado contrato de três anos com o Barça no início de julho. Eleito o melhor jogador da Liga Espanhola na última temporada, o jogador fará a sua estreia pelo time catalão no sábado (09), diante do Palma Futsal.- É algo que eu sempre busquei e sonhei. Acredito que estou vivendo o melhor momento da minha carreira. A vinda ao Barcelona veio para coroar isso. É o clube de maior poder no futsal e não é atoa que briga pelo título em todos os campeonatos que disputa. Me sinto realizado em poder vestir essa camisa e espero corresponder às expectativas depositadas em mim - afirmou o pivô.

Durante os sete jogos do Brasil na Copa do Mundo, o camisa 10 somou três gols e três assistências. Pito ficou marcado pela grande atuação na vitória por 4 a 2 frente ao Japão nas oitavas de final da competição, partida em que o atleta entrou e decidiu o jogo com gol e assistência para Leozinho. Agora, o jogador natural Chapecó (SC) espera viver o mesmo sucesso no novo clube.

- Foi um momento especial para mim. Foi a disputa da minha primeira Copa do Mundo e fico feliz com o reconhecimento de tantas pessoas sobre meu trabalho. Infelizmente não conseguimos conquistar o título, mas mostramos a força e o quão poderoso é o futsal brasileiro. Trabalharei o máximo possível no Barcelona para conquistar os títulos que disputarmos e, consequentemente, poder representar o Brasil novamente - finalizou o atleta agora do Barcelona.