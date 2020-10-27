CamelBak marca retomada de eventos esportivos de rua no Rio

Crédito: Thiago Andrade

A CamelBak Mountain Race, consagrada uma das principais provas de trailrun do Brasil, estreará a etapa Praias Selvagen e marcará a volta dos eventos esportivos de rua no Rio de Janeiro no dia 7 de novembro, tendo como cenário a natureza deslumbrante e desafiadora do Parque Natural Municipal de Grumari.

Com ponto de partida na praia que dá nome ao Parque, um dos últimos refúgios ambientais em plena metrópole. As inscrições ainda podem ser realizadas através do site camelbakmountainrace.com.br ou diretamente no ticketagora.com.br.

A prova será o primeiro evento esportivo de corrida no Rio de Janeiro após o pico do coronavírus no Estado e contará com uma série de protocolos de segurança para evitar a proliferação da Covid-19. O evento é uma realização da CamelBak , agência 213 Sports e Speed Eventos Esportivos.

A quinta edição da CamelBak Mountain Race faz jus ao sobrenome "Praias Selvagens". Com percursos de 7,5 km, 12 km e 18 km, a prova explora locais pouco conhecidos até pelos cariocas mais desbravadores, como as praias do Perigoso e do Meio, além de terrenos com aclives, declives, areia, estrada de chão, asfalto e paralelepípedo. Ou seja, todo tipo de terreno que uma prova trail pode proporcionar, com a beleza indescritível da reserva de Grumari.

Segundo Yuri Binder, sócio-diretor da 213 Sports, a escolha de Grumari como palco de um evento esportivo integralmente conectado com a natureza foi estratégica.

- Estudamos durante muito tempo a realização desta prova na capital, sempre com muita cautela, e chegamos à conclusão que Grumari seria o melhor lugar. A questão de localização pesou, até por ser bem interessante para os nossos patrocinadores proporcionarem mais ativações. Nossa ideia é que a ‘Praias Selvagens’ permaneça no calendário e apostamos muito no evento. Acreditamos que possa se tornar uma das maiores provas de trail do Brasil - afirma o executivo.

Além dos aspectos esportivos e ambientais, a CamelBak Mountain Race Praia Selvagens é emblemática também como marco no combate à disseminação do Covid-19. A organização da prova desenvolveu uma série de protocolos de segurança, em conjunto com a Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, que poderão servir de modelo para eventos esportivos futuros no município, tais como: largadas com grupos reduzidos de até 15 pessoas, evitando aglomeração, utilização de máscara obrigatória por atletas e equipe de produção, aferição de temperatura dos participantes, obrigatoriedade de uso de equipamento de hidratação individual, com capacidade de reabastecimento, sendo proibido utilizar copos ou ingerir água direto dos filtros nos pontos de reidratação (para as provas de 12 km e 18 km). Máscaras e equipamentos de hidratação serão entregues a todos os participantes nos kits de inscrição.

Cada dia mais em alta em todo o mundo, os temas sustentabilidade, respeito ao meio ambiente e vida saudável ganham ainda mais força quando ativados juntos. Essa tem sido a proposta da CamelBak Mountain Race, corrida de trilha patrocinada pela gigante do ramo de hidratação. Agora, outras multinacionais, conhecidas pela sua excelência em seus segmentos, também patrocinam a prova: SPOT (pioneira e líder mundial de soluções de rastreamento e comunicação via satélite), On-Running (empresa suíça de calçados esportivos) e OMRON (companhia japonesa especializada em criar tecnologia e dispositivos relacionados à saúde e bem-estar).

Emprestando seu nome à prova desde 2016, a CamelBak segue dando o tom sustentável ao evento. Todos os kits de participantes terão um equipamento CamelBak de hidratação para serem reabastecidos ao longo da prova, em postos de hidratação oferecidos pela marca, anulando a necessidade de descartáveis.

- A CamelBak Mountain Race é um projeto que nos enche de orgulho e que já foi eleito como a melhor ação de marketing mundial da marca. Era natural que crescesse e uma prova como essa tem tudo para ser perfeita! O mercado de trail running é extremamente importante para a marca, e investir em uma prova de qualidade é essencial para nosso posicionamento enquanto líderes de mercado na categoria de mochilas de hidratação - afirma Kiko Araújo, responsável pela CamelBak no Brasil.

As inscrições são limitadas e podem ser feitas no site da CamelBak Mountain Race até o dia 29 de outubro ou enquanto durarem os estoques. Há duas opções de kit disponíveis: básico e top. Os kits intermediários já estão esgotado para todos os percursos. Os preços variam entre R﹩ 260 e R﹩ 660.