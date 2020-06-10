Calderano volta a competir após três meses e tenta ir à final da liga alemã

Crédito: Divulgação/ITTF

Após três meses sem jogos oficiais devido à pandemia do novo coronavírus, Hugo Calderano voltará a competir nesta quinta-feira, às 8h (de Brasília), para defender o Liebherr Ochsenhausen nas semifinais da Bundesliga, a liga alemã de tênis de mesa. A equipe do brasileiro, atual campeã nacional, disputará com o Borussia Düsseldorf uma vaga na decisão. Acompanhe a transmissão da semifinal ao vivo em hugocalderano.com.

Sexto colocado do ranking mundial, Hugo competiu pela última vez no Aberto do Qatar, na primeira semana de março. Desde então, ele vinha treinando em Ochsenhausen, na Alemanha, onde mora. No início da pandemia, o brasileiro adaptou sua rotina ao levar uma mesa para dentro de casa, mas, há cerca de um mês e meio, recebeu autorização para retomar as atividades no ginásio do clube.

- Tive bastante tempo tranquilo para trabalhar o meu jogo e posso dizer que evoluí fisicamente também. Eu me sinto bem preparado e estamos todos motivados e animados para os primeiros jogos depois de três meses sem competições - afirmou.

A rivalidade estará presente no confronto semifinal: além de vários duelos decisivos recentes, Ochsenhausen impediu no ano passado o sexto título seguido de Düsseldorf na Bundesliga. A equipe que avançar enfrentará Saarbrücken na decisão, marcada para as 9h de domingo (14).

Para cumprir as devidas precauções sanitárias, a Bundesliga teve de fazer alguns ajustes nos playoffs. O principal deles foi passar as semifinais para um duelo único, ao invés da melhor de três prevista inicialmente. O sistema de jogo também mudou: haverá apenas partidas individuais para reduzir o contato entre os atletas. O regulamento previa que, caso necessário, o quinto jogo de cada confronto deveria ser de duplas.

- Acho que o formato dos playoffs foi bem adaptado para a situação atual. Não teremos uma série melhor de três, mas só um jogo na semifinal. E todos os jogos sem espectadores, priorizando a segurança - avaliou Hugo, destacando que também não haverá presença de público tanto na semi quanto na final.