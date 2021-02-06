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Calderano vence duas e leva equipe à vitória sobre líder da Bundesliga

Ochsenhausen bate Düsseldorf por 3 jogos a 2 e segue em terceiro na briga por vaga nos playoffs. Próximo compromisso será neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

06 fev 2021 às 14:53

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 14:53

Crédito: Divulgação
O mesatenista brasileiro Hugo Calderano comandou, na última sexta-feira, a vitória do Liebherr Ochsenhausen na busca por uma vaga nos playoffs da Bundesliga, o campeonato alemão de tênis de mesa. Diante do líder Borussia Düsseldorf, o carioca de 24 anos venceu os dois jogos que disputou - um individual e outro de duplas - e manteve sua equipe na terceira posição da tabela.
Sexto lugar no ranking mundial, Calderano fez o segundo jogo do confronto contra o sueco Anton Källberg (58º) e levou a melhor por 3 sets a 2 (11/2, 10/12, 12/14, 11/6 e 11/3). Depois, na quinta e decisiva partida, atuou ao lado do francês Simon Gauzy (20º) para bater o sueco Kristian Karlsson (29º) e o alemão Ricardo Walther (89º) em uma grande virada, também por 3 a 2 (6/11, 12/14, 13/11, 13/11 e 11/9).
Com os resultados desta sexta, Hugo se manteve entre os melhores da Bundesliga no ranking geral individual. Ele está em quinto, com 11 vitórias em 12 jogos (os adversários acima dele fizeram mais partidas na competição).
O Ochsenhausen chegou a 11 triunfos em 17 jogos, mantendo o terceiro lugar na classificação. A disputa pelas quatro vagas dos playoffs está acirrada: o time de Hugo, que disputou as últimas três finais, tem uma vitória de vantagem sobre o sexto, Neu-Ulm.
O próximo compromisso de Ochsenhausen será já neste domingo, contra o quarto colocado Grünwettersbach, pela 17ª rodada da Bundesliga. A partida será realizada às 11h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo pelo site do atleta.

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