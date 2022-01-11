Calderano abre 2022 com duelo pelas quartas da Champions League

Quarto colocado do ranking mundial de tênis de mesa, Hugo Calderano terá nesta quarta-feira seu primeiro desafio de 2022: o carioca de 25 anos defenderá o Fakel Gazprom Orenburg, da Rússia, no jogo de ida das quartas de final da Champions League, diante do Sporting Lisboa, em Portugal. O confronto está marcado para as 16h30 (de Brasília).Principal reforço de Orenburg para a temporada 2021/22, Hugo está invicto pelo pentacampeão europeu. Em novembro, o brasileiro venceu as cinco partidas que fez na segunda fase da Champions League, liderando a equipe na classificação para as quartas de final. Já em dezembro, enfileirou mais cinco vitórias na segunda rodada da Liga Russa.

As fases eliminatórias da Champions League são disputadas em confrontos de ida e volta, todos disputados em melhor de cinco jogos. O segundo duelo contra o Sporting Lisboa está marcado para o dia 21, na Rússia.

Inicialmente, Hugo assinou com o clube russo apenas para a disputa da Champions League 2021/22, mas posteriormente recebeu e aceitou uma proposta para também atuar nas partidas da liga nacional.

Além de Hugo, Orenburg conta com outros quatro atletas na sua equipe principal, sendo mais dois Top 10: Lin Yun-Ju (6º do mundo), de Taipei, o alemão Dimitrij Ovtcharov (9º), o português Marcos Freitas (24º) e o russo Aleksandr Shibaev (89º).

Ao longo de 2021, Hugo conquistou importantes resultados nos principais eventos da temporada, chegando pela primeira vez à quarta posição do ranking mundial - feito até então inédito para o tênis de mesa das Américas.

O carioca foi campeão do WTT Star Contender Doha, seu mais relevante título internacional até aqui, e do Campeonato Pan-Americano. Ele também alcançou as quartas de final nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e no Campeonato Mundial, estabelecendo os melhores resultados do Brasil na história de ambas as competições.

Hugo ainda levou a medalha de bronze no WTT Cup Finals, evento que reúne os melhores do ranking para o fechamento da temporada.