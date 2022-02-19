Caio Ibelli cai nas semifinais de Sunset Beach e Brasil fica sem representantes na segunda etapa da WSL

O brasileiro Caio Ibelli não conseguiu superar o havaiano Barron Mamiya nas semifinais da etapa de Sunset Beach nesta sexta-feira e ficou de fora das finais da segunda etapa da WSL. Mamiya virou a disputa na última onda por 0.57 pontos, e carimbou sua passagem para a decisão.
Barron Mamiya liderou a bateria até a sétima onda da semifinal, quando Caio Ibelli foi capaz de obter um 4.47 para se colocar na frente. Na última onda, contudo, o havaiano conseguiu um 3.87 para virar a disputa e encerrar a bateria com um 10.87 (6.50 + 3.87), deixando os 9.80 (5.33 + 4.47) do brasileiro para traz.
Mamyia enfrentará o japonês e Kanoa Igarashi na decisão de Sunset Beach. O medalhista de praia na Olimpíada de Tóquio passou pelo australiano Ethan Ewing com 16.20 (7.17 + 9.03) contra 15.83 (7.83 + 8.00) de Ewing.
Já no feminino, a havaiana Malia Manuel vai enfrentar Brisa Hennessy, natural da Costa Rica, na final da etapa de Sunset Beach. Hennessy passou com facilidade pela havaiana Bettylou Sakura Johnson, e Manuel se garantiu na penúltima onda contra a havaiana Gabriela Bryan.