Caio Bonfim e Érica Sena confirmam favoritismo na marcha atlética

Crédito: Abelardo Mendes Jr/rededoesporte.gov.br

Caio Bonfim (CASO) e Érica Sena (Pinheiros), ambos qualificados para os Jogos de Tóquio-2020, confirmaram o favoritismo e venceram as provas dos 20.000 m marcha atlética na abertura da programação, neste sábado, do Troféu Brasil Caixa de Atletismo que irá até este domingo, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo.

Caio completou as 50 voltas na pista em 1:23:05.46 e ficou muito feliz por vencer pela oitava vez o título da principal competição interclubes da América Latina.

- É sempre um prazer muito grande participar do Troféu Brasil. A prova mudou da rua para a pista, mas temos de ter bom senso e entender que estamos numa pandemia - lembrou o marchador brasiliense, recordista brasileiro da especialidade, com 1:20:58.5

- Estou nos treinamentos de base para 2021, mas ainda competitivo. Fiquei feliz de correr na casa de 1:23. Acho que o meu resultado e o do Matheus foram muito bons para este época do ano - comentou o campeão, referindo-se a Matheus Gabriel de Liz Correa (AABLU), segundo, com 1:23:57.50. Paulo Henrique Ribeiro foi o bronze (PM Colombo) com 1:33:04. Matheus, tetracampeão brasileiro sub-20, disse que manteve o ritmo de prova solicitado pelo técnico Ivo da Silva.

- Sabia que o Caio também ia fazer a prova dele e tentei acompanhá-lo. O Caio é um espelho, uma referência para toda uma geração de atletas mais jovens, além de meu amigo. O foco é manter o treinamento forte e, mesmo num período ainda de incertezas por causa da pandemia, pensar no índice olímpico e na soma de pontos para o ranking para os Jogos - disse.

Érica Sena também lembrou o "carinho especial" que sente pelo Troféu Brasil e das dificuldades que teve esse ano.

- É uma competição que faço questão de participar sempre. Vim de coração aberto, mas a pista é muito desgastante. Agora é retomar a preparação para a temporada 2021. Comecei muito bem, ganhei a Copa Brasil de Marcha. Estava muito animada para a Olimpíada, mas de repente tudo parou. Recomecei de verdade no Camping Caixa da Missão Europa, em Portugal. Ainda pude fazer os 20 km em Podebrady, na República Tcheca, onde fui vice-campeã - lembrou Érica, que obteve o tempo de 1:29:14, marca que lhe garantiu a liderança do Ranking Sul-Americano de 2020.