Cabanga inicia inscrições para a regata Refeno

As inscrições para a maior regata oceânica da América Latina, a 33ª Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha (Refeno), foram abertas na última terça-feira no site oficial. Organizada pelo Cabanga Iate Clube de Pernambuco, este ano, a partida será realizada dia 24 de setembro, saindo tradicionalmente do Marco Zero do Recife.

- A Refeno é um evento histórico que quebrou recordes pelo número de participantes. A união destes fatores é determinante para a grande confraternização da vela brasileira no Arquipélago de Fernando de Noronha, sob o comando do Cabanga Iate Clube de Pernambuco - destaca o Comodoro do Cabanga, Delmiro Gouveia.

O primeiro lote da inscrição custa R$ 950,00, por tripulante, até o dia 28 de fevereiro. A expectativa é que a Refeno deste ano tenha disputa nas classes ORC, IRC, RGS, VPRS, Mocra, Catamarã, Trimarã, Aço, Alumínio, Bico de Proa, Aberta, Turismo e Clássicos.

Todas as embarcações participantes deverão estar aptas a realizar a travessia rumo ao Arquipélago de Fernando de Noronha de acordo com os regulamentos da Marinha do Brasil.

Os veleiros inscritos percorrerão 300 milhas náuticas, o equivalente a 560 quilômetros, na travessia. A linha de chegada será no Mirante do Boldró, em Fernando de Noronha.

DATAS DOS LOTES E VALORES DA INSCRIÇÃO

01/02/2022 a 28/02/2022 - R$ 950,00

01/03/2022 a 31/03/2022 - R$ 1.000,00

01/04/2022 a 30/04/2022 – R$ 1.050,00

01/05/2022 a 31/05/2022 - R$ 1.100,00

01/06/2022 a 30/06/2022 - R$ 1.150,00

01/07/2022 a 31/07/2022 - R$ 1.200,00

01/08/2022 a 22/09/2022 - R$ 1.300,00

*Valores não incluem a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) de Fernando de Noronha

Faça a sua inscrição: https://bit.ly/3gdQkPV

Confira o AR: https://bit.ly/3Gksi0r