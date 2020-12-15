BV anuncia apoio à skatista Pâmela Rosa

O BV anunciou nesta terça-feira a skatista Pâmela Rosa como a nova integrante de seu time de atletas. A jovem de 21 anos é uma das esperanças de medalha do país nos Jogos Olímpicos de 2021, em Tóquio, no Japão. A paulista de São José dos Campos lidera o ranking mundial na Street, categoria na qual já foi campeã mundial. A jovem também já brilhou no X-Games, uma das principais competições do planeta e conquistou duas medalhas de ouro, três de prata e uma de bronze. - Agradeço muito ao BV pelo patrocínio. Estou muito feliz por fazer parte deste grande time e também pelos próximos desafios que temos pela frente. O ano de 2021 será muito agitado e contar com este apoio será fundamental para eu conseguir alcançar meus objetivos - afirmou a skatista. Além de Pâmela, o banco BV também apoia os skatistas Kelvin Hoefler (terceiro colocado no ranking mundial de Street), Yndiara Asp (sexta colocada no ranking mundial de Park) e Murilo Peres (17º colocado do mundo na categoria Park), todos destaques do circuito mundial e que também são candidatos a vagas olímpicas. O judoca peso-pesado David Moura, nono melhor do mundo, completa a lista de atletas apoiados pela instituição financeira. Além do patrocínio aos atletas de alto rendimento, o banco BV apoia seis grandes projetos de atletas e ex-atletas brasileiros: IBB, parceria com o multicampeão Bob Burnquist; Instituto Próxima Geração, que atende mais de 100 crianças, com supervisão de Mauro Menezes; Instituto Reação, liderado pelo ex-judoca Flávio Canto e que tem David Moura como embaixador na unidade de Cuiabá (MT); M4NasEscolas, de Marcelinho Machado (basquete); Instituto Esporte e Educação (IEE), de Ana Moser (vôlei); Serginho 10, do maior líbero da história Serginho Escadinha.