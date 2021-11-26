BV amplia participação no skate e patrocina STU no Rio de Janeiro

O banco BV anunciou a ampliação na participação no skate brasileiro. A marca, que entrou no esporte brasileiro em 2018 com o apoio a atletas renomados, entre eles Bob Burnquinst, se aliou a outros nomes de peso do esporte brasileiro e agora dá mais um passo com o patrocínio máster do STU, principal plataforma esportiva e comportamental especializada em skate do mundo.O patrocínio será feito com recursos próprios e o banco pretende se conectar ainda mais com o público jovem, que já usa a conta digital BV. Dessa forma, o banco diversifica suas linhas de negócio e contribui para a popularização e profissionalização do skate.

O BV também apoiou o principal circuito profissional de skate do Brasil, o STU Qualifying Series, em 2019, e foi patrocinador dos campeonatos mundiais de skate Street e Park, realizados em São Paulo, também em 2019. Além disso, o banco passou a patrocinar atletas de alto rendimento no skate e, atualmente, tem parceria com Kelvin Hoefler, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a bicampeã mundial Pâmela Rosa, Yndiara Asp e Murilo Peres.

- O esporte é uma poderosa ferramenta de transformação social. Por meio dele, é possível ter uma vida mais leve, um dos princípios do BV. Ao ampliarmos o apoio aos Institutos, aumentamos também a diversidade de esportistas e levamos desenvolvimento para outras regiões do país - afirmou Claudia Furini, superintendente de marketing, sustentabilidade e UX do banco BV.

Além da presença no skate, BV está ligado ao esporte em outras frentes desde 2018 com apoio aos institutos esportivos: Instituto Reação (Flavio Canto e David Moura), Instituto Esporte & Educação (Ana Moser), Instituto Serginho10 (Serginho), M4 nas Escolas (Marcelinho Machado), Instituto Skate Cuida (Bob Burnquist) e Instituto Próxima Geração (Mauro Menezes).

Neste ano, o banco também passou a apoiar os projetos esportivos de Ítalo Ferreira, campeão olímpico e mundial de surfe; Etiene Medeiros, nadadora campeã mundial e pan-americana; Diego Hypólito, ginasta campeão mundial e medalhista olímpico; e Adria Santos, velocista com 13 medalhas paralímpicas.