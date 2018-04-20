Buscando recomeçar, Elize Maia inicia ciclo com Maria Clara Salgado

Elize Maia quer chegar à forma física ideal rumo aos pódios Crédito: Wander Roberto/CBV

A relação da dupla era boa quando a capixaba Elize Maia e a cearense Taiana Lima decidiram conversar para definir o futuro da parceria no cenário do vôlei de praia nacional. Elize, então se recuperando de uma lesão sofrida na primeira etapa da temporada, que a deixou três meses parada, propôs o fim da dupla de quase um ano. A atleta de 1,84m de altura também justificou estar em busca de novas metas na carreira e, para aquele momento, o ideal seria passar por uma reformulação. A experiente Taiana, de 34 anos, não se opôs e, pensando no futuro das duas, desejou sucesso na continuidade da carreira da colega.

"Me lesionei na primeira etapa do ano, e com isso eu ficaria um tempo sem jogar para recuperar, achei que o melhor era a Taiana seguir a vida dela e eu a minha, já que teria que esperarpara poder voltar a competir", explicou Elize.

Foram muitas vitórias conquistadas juntas, englobando a disputa de partidas importantes. Resultados que trouxeram aprendizado para as atletas dentro do esporte.

"Durante minha parceria com a Taiana, pude conhecer o trabalho de outros profissionais que formaram a nossa equipe e aprendi boas lições. A Taiana me passou um pouco da experiência que ela já havia vivido na areia. Tivemos pódios no Circuito Brasileiro, com três bronzes em sete etapas jogadas. Mas acho que a mais marcante foi jogar a Copa do Mundo em Viena, na Áustria", relembrou.

Uma das principais jogadoras do vôlei de praia do país, Elize Maia não demorou para anunciar oficialmente a nova parceira de quadra: a carioca Maria Clara Salgado, que foi medalhista de prata no Campeonato Mundial de 2013 ao lado de Carol Solberg. De acordo com Elize Maia, vários motivos a levaram a essa decisão. As duas, inclusive, já disputaram juntas o Superpraia, que aconteceu no último final de semana, em Brasília.

"A Maria me chamou para conversar e o fato decisivo foi que temos objetivos em comum, e alinhamos isso. Temos um mês de parceria e estamos nos conhecendo ainda. Treinamos no Leblon, no Rio de Janeiro, e tem sido muito prazeroso tê-la ao meu lado no dia a dia, tem me dado força e confiança nesse meu retorno. Ela é uma jogadora comunicativa e competitiva, vejo isso como qualidades em uma parceira", pontuou.

Natural de Vitória, Elize Maia segue treinando forte para retornar às quadras no mais alto nível de competitividade. E, para entrar de cabeça no atual circuito de jogos, nada melhor do que uma disputa acirrada válida pelo Mundial.