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Bruno Fratus e Etiene Medeiros levam o ouro em torneio na Itália

Estreia do Brasil também teve recorde nacional nos 100m peito com Jhennifer Conceição
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Publicado em 25 de Junho de 2021 às 18:27

LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2021 às 18:27
Crédito: Satiro Sodré/SSPress/CBDA
O Brasil conquistou cinco medalhas nesta sexta-feira, no primeiro dia do Torneio Sette Colli, em Roma, na Itália. Bruno Fratus e Etiene Medeiros (ouro), Guilherme Costa (prata), Fernando Scheffer (bronze) e Gabrielle Roncatto (bronze) foram os destaques.
Tricampeã mundial dos 50m costas, Etiene conquistou a primeira medalha dourada do dia. Nadando na raia 5 da última série da prova, a brasileira, que vai disputar os Jogos Olímpicos nos 50m livre e no revezamento 4x100m livre, nadou para 27s78 e conquistou o ouro.
Depois de brilhar e ser eleito melhor atleta do Circuito Mare Nostrum, Fratus mostrou que está em grande fase e venceu também os 50m livre do Torneio Sette Colli. Com 21s71, o nadador brasileiro conquistou mais uma medalha de ouro na sua preparação para os Jogos Olímpicos.
Nos 400m livre masculino, Guilherme Costa e Fernando Scheffer foram os destaques. Os dois foram ao pódio para receber a medalha de prata e de bronze, respectivamente. Guilherme, atual recordista sul-americano, nadou para 3m48s62, enquanto Scheffer terminou em 3m49s91. Guilherme Costa disputará essa prova em Tóquio.
Teve medalha também nos 200m livre feminino. Gabrielle Roncatto voltou a nadar na casa do 1m59 (1m59s33) e conquistou o bronze para o Brasil. A seleção brasileira ainda teve na prova Larissa Oliveira (5º), Nathália Almeida (6º), Ana Carolina Vieira (12º), Aline Rodrigues (13º) e Stephanie Balduccini (40º). Com exceção de Ana Carolina e Stephanie Balduccini, as atletas formarão o revezamento 4x200m livre do Brasil nos Jogos Olímpicos.
Nos 100m peito feminino, não teve medalha, mas teve recorde brasileiro. Jhennifer Conceição nadou para 1m07s13 e estabeleceu a nova marca da prova no Brasil.
Como um dos protocolos de contra a Covid-19, a competição é realizada em quatro sessões: duas de manhã, uma pela tarde e uma pela noite (no horário local). As sessões serão nos seguintes horários: 4h às 4h45, 6h às 7h, 11h15 ao 12h e das 13h30 às 15h30 (de Brasília).

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