Bruno Fratus e Etiene Medeiros levam o ouro em torneio na Itália

Crédito: Satiro Sodré/SSPress/CBDA

O Brasil conquistou cinco medalhas nesta sexta-feira, no primeiro dia do Torneio Sette Colli, em Roma, na Itália. Bruno Fratus e Etiene Medeiros (ouro), Guilherme Costa (prata), Fernando Scheffer (bronze) e Gabrielle Roncatto (bronze) foram os destaques.

Tricampeã mundial dos 50m costas, Etiene conquistou a primeira medalha dourada do dia. Nadando na raia 5 da última série da prova, a brasileira, que vai disputar os Jogos Olímpicos nos 50m livre e no revezamento 4x100m livre, nadou para 27s78 e conquistou o ouro.

Depois de brilhar e ser eleito melhor atleta do Circuito Mare Nostrum, Fratus mostrou que está em grande fase e venceu também os 50m livre do Torneio Sette Colli. Com 21s71, o nadador brasileiro conquistou mais uma medalha de ouro na sua preparação para os Jogos Olímpicos.

Nos 400m livre masculino, Guilherme Costa e Fernando Scheffer foram os destaques. Os dois foram ao pódio para receber a medalha de prata e de bronze, respectivamente. Guilherme, atual recordista sul-americano, nadou para 3m48s62, enquanto Scheffer terminou em 3m49s91. Guilherme Costa disputará essa prova em Tóquio.

Teve medalha também nos 200m livre feminino. Gabrielle Roncatto voltou a nadar na casa do 1m59 (1m59s33) e conquistou o bronze para o Brasil. A seleção brasileira ainda teve na prova Larissa Oliveira (5º), Nathália Almeida (6º), Ana Carolina Vieira (12º), Aline Rodrigues (13º) e Stephanie Balduccini (40º). Com exceção de Ana Carolina e Stephanie Balduccini, as atletas formarão o revezamento 4x200m livre do Brasil nos Jogos Olímpicos.

Nos 100m peito feminino, não teve medalha, mas teve recorde brasileiro. Jhennifer Conceição nadou para 1m07s13 e estabeleceu a nova marca da prova no Brasil.