Bruno Fratus conquista o ouro em etapa do Circuito Mare Nostrum

Crédito: Satiro Sodré/SSPress/CBDA

O brasileiro Bruno Fratus conquistou a medalha de ouro nos 50m livre na etapa de Canet-em-Roussillon do Circuito Mare Nostrum de natação, nesta terça-feira. Ele empatou com o francês Florent Manaudou, com o tempo de 22s12.

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Nas eliminatórias, Bruno passou com o quarto melhor tempo: 22s50. Na final, baixou ainda mais a marca para conquistar sua segunda medalha no Circuito Mare Nostrum, um dos mais importantes do mundo, nesta temporada. Bjoern Seeliger, da Suécia, completou o pódio com 22s30.

No último domingo, em um formato com eliminatórias, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final, Bruno conquistou a medalha de prata nos 50m livre na etapa de Mônaco do circuito. O nadador já está classificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio.