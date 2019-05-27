Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Emoção

Bruno Crivilin vence e segue em alta no Campeonato Brasileiro de Enduro

O aracruzense venceu a terceira etapa, realizada em Campos do Jordão, em São Paulo. Próxima etapa será na cidade natal do piloto, em junho

Publicado em 

27 mai 2019 às 19:48

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 19:48

O piloto capixaba Bruno Crivilin foi o grande destaque da terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro FIM, realizada no último final de semana, na cidade paulista de Campos do Jordão. A prova passou por pontos históricos do motociclismo e teve o relevo e as baixas temperaturas como maiores dificuldades para os pilotos. 
Bruno Crivilin venceu em Campos do Jordão e agora se prepara para competir em casa Crédito: Picasa
O piloto nascido em Aracruz levou a melhor no duelo com Romain Dumontier na Enduro GP, categoria que reúne os mais rápidos do campeonato. O francês ficou em segundo lugar nos dois dias de prova, além de vencer a classe E2, e continua na liderança da classificação. Os pilotos cumpriram três voltas por dia em um circuito de 45 quilômetros, incluindo três especiais cronometradas, e o capixaba ainda comemorou vitória na classe E1.
“Foi um final de semana muito bom em Campos do Jordão. A prova foi bem técnica, com terreno escorregadio em alguns pontos e com bastante tração em outros. No sábado, andei forte, mas tranquilo, e venci minha categoria e a Enduro GP. No domingo, os pilotos entraram mais forte e foi um dia mais pegado. As especiais ficaram mais esburacadas e ainda mais técnicas, mas ainda assim ninguém diminuiu o ritmo. Foi um dia bem disputado”, relatou Crivilin. Ele é o atual campeão brasileiro da Enduro GP e da E1.
Bruno Crivilin levou o público ao delírio com saltos de tirar o fôlego em campos do Jordão Crédito: Picasa
“Fico feliz em voltar a vencer a Enduro GP, depois da lesão é minha primeira vitória. Agora tenho que intensificar os treinamentos, a próxima etapa é daqui a duas semanas na minha cidade, Aracruz (ES). Estou bem ansioso, quero voltar a vencer para levar a Honda ao degrau mais alto do pódio mais uma vez”, concluiu Crivilin, que subiu para o quarto lugar na classificação da Enduro GP (vale lembrar que o piloto estava lesionado e não completou a primeira prova do calendário).
A quarta etapa da competição está marcada para os dias 8 e 9 de junho em Aracruz (ES).
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno
Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados