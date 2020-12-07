Breaking vira esporte olímpico e brasileiro avalia chance de medalha

O Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou, nesta segunda-feira, a inclusão do breaking (ou breakdance) na Olimpíada de Paris, em 2024. No Brasil, o B-Boy Pelezinho, um dos principais expoentes nacionais do breaking, avaliou o impacto deste momento para a dança. - De alguns anos para cá, o breaking vem evoluindo muito. Desde dançarinos que praticam e se dedicam muito, mas também com a galera que organiza os eventos e workshops, além das empresas que investem. Isso pode melhorar ainda mais, agora, com a entrada do breaking nos Jogos - afirmou Pelezinho, referência há mais de 20 anos e considerado uma das lendas mundiais da modalidade. - As pessoas que não têm total conhecimento do que é a dança terão acesso a mais informações sobre o estilo e seus movimentos. Essa visibilidade vai agregar em muitas coisas no futuro. E o Brasil tem muitas chances de medalhas, mas vai depender de como será formado o comitê e o sistema de disputas - completou.Em 2018, Buenos Aires (ARG) já tinha incorporado o breaking nos Jogos Olímpicos da Juventude. O formato contou com sistema de batalhas entre dois atletas e juízes avaliando o desempenho. O dançarino que se sobressaísse avançava. No mundo, torneios como Red Bull BC One, Outbreak, Freestyle Session, BBIC Korea, Battle of the Year e Battle de Vaulx fomentam a ascensão dessa modalidade. Visando à estreia nos Jogos Olímpicos, Pelezinho ainda destaca os nomes brasileiros que podem alçar o Brasil ao pódio.