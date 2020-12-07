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Breaking vira esporte olímpico e brasileiro avalia chance de medalha

Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou, nesta segunda-feira, a inclusão do breaking na Olimpíada de Paris, em 2024. B-Boy Pelezinho vê Brasil com 'vários talentos'...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 18:56

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 18:56

Crédito: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
O Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou, nesta segunda-feira, a inclusão do breaking (ou breakdance) na Olimpíada de Paris, em 2024. No Brasil, o B-Boy Pelezinho, um dos principais expoentes nacionais do breaking, avaliou o impacto deste momento para a dança. - De alguns anos para cá, o breaking vem evoluindo muito. Desde dançarinos que praticam e se dedicam muito, mas também com a galera que organiza os eventos e workshops, além das empresas que investem. Isso pode melhorar ainda mais, agora, com a entrada do breaking nos Jogos - afirmou Pelezinho, referência há mais de 20 anos e considerado uma das lendas mundiais da modalidade. - As pessoas que não têm total conhecimento do que é a dança terão acesso a mais informações sobre o estilo e seus movimentos. Essa visibilidade vai agregar em muitas coisas no futuro. E o Brasil tem muitas chances de medalhas, mas vai depender de como será formado o comitê e o sistema de disputas - completou.Em 2018, Buenos Aires (ARG) já tinha incorporado o breaking nos Jogos Olímpicos da Juventude. O formato contou com sistema de batalhas entre dois atletas e juízes avaliando o desempenho. O dançarino que se sobressaísse avançava. No mundo, torneios como Red Bull BC One, Outbreak, Freestyle Session, BBIC Korea, Battle of the Year e Battle de Vaulx fomentam a ascensão dessa modalidade. Visando à estreia nos Jogos Olímpicos, Pelezinho ainda destaca os nomes brasileiros que podem alçar o Brasil ao pódio.
- A gente tem vários talentos, mas, vai depender de como será feito o critério para montar o time nacional que competirá. Alguns deles são os B-Boys Bart, Till e Leony Pinheiro e as B-Girls Nathana e Itsa - destacou Pelezinho.

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