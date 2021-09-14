+Bravíssimo leva o título na Taça Cidade de Vitória

Terminou no último domingo a Taça Cidade de Vitória que começou no sábado e teve ao todo quatro regatas nos dois dias de competição.

Foi a segunda competição desde a instauração da classe ORC no estado. Ao todo cinco barcos participaram com o barco +Bravíssimo como o campeão vencendo as quatro regatas. O veleiro capixaba foio campeão esteano da 48ª Semana de Vela de Ilhabela.

"Foram dois dias de ventos médios para fortes, chegando a rajadas de 24 nós no domingo. Em ambos os veleiros tiveram que contornar uma bóia próximo à Praia da Guarderia, aproximando o público das regatas. Dentre os participantes, tivemos o Phantom of the Opera, vice-campeão na Classe IRC no Circuito Rio, Aventureiro, comandado por Rodrigo Stephan, que vai representar o Brasil na Classe Snipe no Campeonato do Hemisfério Ocidental, nos EUA, o Touche Liva, recém transferido da Flotilha de Brasília e o Shark, que está estreando na classe ORC", disse LucianoSecchin, comandante do +Bravíssimo.