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+Bravíssimo leva o título na Taça Cidade de Vitória

Evento foi o segundo da classe ORC no Espírito Santo...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 13:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2021 às 13:55
Crédito: Divulgação Iate Clube do Espírito Santo
Terminou no último domingo a Taça Cidade de Vitória que começou no sábado e teve ao todo quatro regatas nos dois dias de competição.
Foi a segunda competição desde a instauração da classe ORC no estado. Ao todo cinco barcos participaram com o barco +Bravíssimo como o campeão vencendo as quatro regatas. O veleiro capixaba foio campeão esteano da 48ª Semana de Vela de Ilhabela.
Foi o segundo campeonato usando a Regra ORC no Espírito Santo.
"Foram dois dias de ventos médios para fortes, chegando a rajadas de 24 nós no domingo. Em ambos os veleiros tiveram que contornar uma bóia próximo à Praia da Guarderia, aproximando o público das regatas. Dentre os participantes, tivemos o Phantom of the Opera, vice-campeão na Classe IRC no Circuito Rio, Aventureiro, comandado por Rodrigo Stephan, que vai representar o Brasil na Classe Snipe no Campeonato do Hemisfério Ocidental, nos EUA, o Touche Liva, recém transferido da Flotilha de Brasília e o Shark, que está estreando na classe ORC", disse LucianoSecchin, comandante do +Bravíssimo.
Confira os Resultados:
1-+Bravíssimo - 3 pontos perdidos
2 -Aventureiro - 6 pp
3 - Phantom of the Opera - 9
4 - Shark - 12
5 - Touchet Petit - 16

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