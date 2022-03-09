Brasileiros se mantêm entre os primeiros colocados da Bacardi Cup

O polonês Mateusz Kusznierewicz e o brasileiro Bruno Prada seguem com ampla vantagem na liderança da Bacardi Cup Invitational Regatta na classe Star. O evento, que é realizado na Baía de Biscayne, em Miami, nos Estados Unidos, terá ao todo seis regatas e a dupla chega à metade do campeonato com quatro pontos de vantagem para os norte-americanos Eric Doyle e Payson Infelise. A competição conta com 60 barcos de vários países e vai até o próximo dia 12.
Mateusz Kusznierewicz e Bruno Prada são os atuais bicampeões da Bacardi Cup e seguem mostrando que o entrosamento está em alta. Os dois foram mundiais de Star em 2019. Nesta quarta-feira (9), a dupla terminou em segundo lugar.
O brasileiro Bruno Prada, medalhista olímpico na Star em Pequim 2008 e Londres 2012, aponta que barco da dupla está rápido, o que pode favorecer nas condições dos ventos previstos para as próximas regatas em Miami.
- Chegando na metade do campeonato, com regatas muito duras! Aqui em Miami é muito bom velejar e os ventos estão de médio para forte, mas com muito calor! Estamos ficando entre os três primeiros em uma competição com ótimos velejadores! Ainda tenho metade da disputa e amanhã será muito importante para se posicionar e chegar com chances na quinta e última regata - explicou Bruno Prada.
O norte-americano Jack Jennings e o brasileiro Pedro Trouche foram os vencedores da prova. O resultado quebra uma hegemonia de Mateusz e Bruno, que não perdiam uma prova em Miami nesta competição há duas temporadas. Os ventos foram de médio para forte intensidade na Baía de Biscayne.
Jack Jennings e Pedro Trouche ocupam o sétimo lugar no geral da classe Star na Bacardi Cup.
O medalhista olímpico Bruno Prada e Pedro Trouche estãp ao lado de outros nomes da vela brasileira na Bacardi Cup, como Samuel Gonçalves, Rodrigo Meireles, Admar Gonzaga, Ronald Seifert, Fabio Prada e Andreas Perdicaris.
A Bacardi Cup Invitational Regatta conta com outras categorias além da Star, como Melges 24, Viper 640, VX One e 69F e J70. Nesta última, o Brasil terá Jorge Zarif, Henrique Haddad, Mário Tinoco e o comandante Selmo Nissenbaum em uma embarcação.
O País terá um veleiro com Marcos Soares, Thiago Soares, Gabriel van Zee Penido e Nicholas Pellicano Grael, e outro com Alberto Guarischi, André Guarischi, Gabriel Portilho Borges e Mauricio Santa Cruz.
A competição começou sua história com barcos Star em Havana, Cuba, na década de 50. Em 1962, a série mudou-se para Biscayne e em 2010 o evento se expandiu para incluir outras classes além da Star. O comitê organizador é formado por Coral Reef Yacht Club, Biscayne Bay Yacht Club, Shake Leg Miami e US Sailing Center.