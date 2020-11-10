Brasileiros se destacam no South American US Kids 2020 de golfe

Foi disputado no último fim de semana, no Campo Olímpico de Golfe, no Rio de Janeiro, o South American Golf Championship US Kids, um dos principais torneios para jovens praticantes da modalidade na América do Sul. O torneio reuniu crianças e adolescentes de 6 a 18 anos.
Os grandes destaques foram Guilherme Grinberg, na categoria de 15 a 18 anos, Gabriel Holtz, na categoria 13 e 14 anos, e Maria Luiza Soares, na categoria feminina de 13 e 14 anos. Os atletas deram um show de habilidade e garantiram o primeiro lugar no torneio. O presidente do Campo Olímpico de Golfe, Carlos Favoreto, vibrou com o sucesso do evento.
- É uma honra receber esse evento internacional no Campo Olímpico de Golfe. Gostaria de parabenizar a todos pela condução do US Kids, pois recebemoscentenas de elogios e, diante disso, sinto muita gratidão. Vamos em frente. Além da medalha de ouro, os campeões do South American Golf Championship US Kids garantiram vaga no campeonato mundial da modalidade, que será disputado na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em 2021.