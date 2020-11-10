Brasileiros se destacam no South American US Kids 2020 de golfe

Crédito: Premiação para os jovens talentos do golfe (Divulgação

Foi disputado no último fim de semana, no Campo Olímpico de Golfe, no Rio de Janeiro, o South American Golf Championship US Kids, um dos principais torneios para jovens praticantes da modalidade na América do Sul. O torneio reuniu crianças e adolescentes de 6 a 18 anos.

Os grandes destaques foram Guilherme Grinberg, na categoria de 15 a 18 anos, Gabriel Holtz, na categoria 13 e 14 anos, e Maria Luiza Soares, na categoria feminina de 13 e 14 anos. Os atletas deram um show de habilidade e garantiram o primeiro lugar no torneio. O presidente do Campo Olímpico de Golfe, Carlos Favoreto, vibrou com o sucesso do evento.