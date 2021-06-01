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Brasileiros são apontados como favoritos no Norte-Americano da classe Optimist de vela no México

Evento para categoria infanto-juvenil de até 15 anos ocorre na costa mexicana até sábado
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LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 18:20

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 18:20

Crédito: Divulgação
A jovem equipe brasileira de Optimist participa nesta semana do Campeonato Norte-Americano da categoria, que é realizado em Nuevo Vallarta, no México, evento que reúne velejadores de 14 países. A delegação nacional com atletas de até 15 anos conta com seis meninas e nove meninos de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco.
Um dos destaques é a atual campeã brasileira, Melissa Paradeda, filha do multicampeão de vela, Alexandre Paradeda. Outro nome do feminino que merece atenção na raia mexicana é de Valentina Guimarães, campeã brasileira infantil de 2021.
O evento atenderá todas as medidas de segurança na costa oeste mexicana. No último Campeonato Norte Americano, realizado em 2019, nas Bahamas, o Brasil foi o grande vencedor com o velejador Gustavo Campos no topo mais alto do pódio.
- A equipe Brasileira de 2021 está indo muito bem preparada, reflexo dos investimentos no desenvolvimento dos clubes, CBVela e Optibra, mas principalmente das famílias. Hoje o nível técnico do Optimist no Brasil está entre os melhores do mundo. Os técnicos do Brasil são outro exemplo do avanço da classe. A Optibra ainda está trabalhando e projetos para ter um técnico nacional, que fortalecerá uma estratégia nacional - disse Marcus Amaral, secretário nacional da Optimist Brasil.
- Ainda em relação ao Norte Americano, temos grande expectativa de vitória no feminino com as velejadoras Melissa Paradeda e Gabriela Berlinsky. No masculino, Miguel Andrade e Zion Brandão tem boas chances nas suas faixas etárias.
A delegação brasileira de Optimist segue com agenda cheia nos próximos meses. De 20 a 27 de junho, os garotos e garotas correm o Campeonato Europeu, em Cadiz, na Espanha. Esse é o segundo evento mais importante da classe Optimist no calendário mundial. O Brasil estará representado por quatro. Do dia 20 de junho a 10 de julho será a vez do Campeonato Mundial, em Garda, na Itália.
Os integrantes da equipe são Lucas Freitas (atual bicampeão brasileiro), Alex Kuhl (duas vezes vice-campeão brasileiro), Eduardo Zeitone e Luiz Felipe Giagio (campeões brasileiros por equipe).
- Destaque na equipe verde-amarela também para Douglas Said, um garoto de origem humilde vindo de uma comunidade carente de Ilhabela, que começou a velejar em um projeto social e teve sua vida transformada pela vela. Esses são os cinco atletas da equipe Brasileira neste certame - completou Marcus Amaral.

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