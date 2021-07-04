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Brasileiros iniciam o Mundial de Optimist no quintal de Robert Scheidt

Competição é realizada no Lago di Grada, na Itália, e conta com seis represerntantes
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Publicado em 03 de Julho de 2021 às 22:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jul 2021 às 22:18
Crédito: Divulgação
A equipe brasileira de Optimist iniciou a disputa do Mundial da categoria, nesta sexta-feira, no Lago di Garda, na Itália, com três velejadores entre os Top 10. Os jovens Alex Kuhl, Lucas Freitas e Douglas Said conseguiram bons resultados nas duas regatas do dia, que teve média de 8 a 12 nós de vento.
A competição da classe de introdução à modalidade conta com 259 velejadores de até 15 anos de todo o mundo. As provas são divididas em várias flotilhas levando em conta o número alto de competidores.
O evento, que vai até 10 de julho, tem liderança provisória do norte-americano Gil Hackel após duas regatas disputadas. O time brasileiro tem ainda Luiz Felipe Giagio (42º) e Eduardo Zeitone (152º). Os treinadores dos velejadores brasileiros são Ricardo Paranhos e Rodrigo Amado.
- Dia foi longo na estreia do Mundial de Op. Mas foi muito bom, começamos com o pé direito, com vários atletas entre os primeiros nas duas regatas, Foi só o início, vamos trabalhar duro para seguir fazendo bons resultados até o final do campeonato - disse Ricardo Paranhos, team leader do Brasil no Mundial.
O Optimist é a porta de entrada da vela no mundo, tendo sido a base da maior parte dos campeões olímpicos e mundiais, como campeões olímpicos e mundiais Robert Scheidt, Martine Grael e Kahena Kunze.
Além do Mundial, a equipe brasileira disputou vários eventos internacionais e é formada por 24 atletas de 12 a 15 anos, sendo oito meninas e 16 meninos.
O Campeonato Mundial de 2021 é realizado no Lago de Garda, onde mora e treina o bicampeão olímpico Robert Scheidt. Nos próximos dias, o atleta embarca para Tóquio para sua sétima olimpíada.Destaque no Mundial
O Brasil tem um histórico de destaque nessa competição, e em 2021 está com um forte time para buscar o campeonato mundial. O País já foi campeão mundial por equipes, e tem um time forte para buscar o bicampeonato em 2021.
Os destaques da equipe do Mundial em 2021 são Lucas Freitas (atual bicampeão Brasileiro), Alex Kuhl (2x vice-campeão brasileiro), Eduardo Zeitone e Luiz Felipe Giagio (vice-campeões brasileiros por equipe). Além destes, está Douglas Said, garoto de origem humilde, que teve sua vida transformada pela vela, vindo de uma comunidade carente de Ilhabela (SP)
- Os velejadores estão muito bem bem preparados para o Mundial. Isso mostra o desenvolvimento dos clubes, CBVela e Optibra, mas principalmente das famílias. Estamos entre os melhores do mundo - disse Marcus Amaral, secretário nacional da Optimist Brasil.

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