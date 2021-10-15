Brasileiro tem boa estreia no Mundial de Fórmula Kite

O brasileiro Bruno Lobo, principal nome do Kite Surf do País, estreou, na última quinta-feira, no Mundial de Kite 2021, o primeiro evento deste porte organizado pela IKA após a confirmação da modalidade em Paris-2024. O atleta de São Luís do Maranhão fez quatro regatas em sua bateria tendo como melhor resultado um segundo lugar na última regata do dia em Torre Grande, na cidade de Oristano, na Itália. Campeão Pan-Americano, ele ocupa a 13ª posição e segue com chances reais de pódio. As regatas no Mar Mediterrâneo serão realizada até o próximo domingo. Os melhores na fase de classificação vão para a flotilha ouro no último dia para definir o pódio. -O campeonato está muito forte tecnicamente e logo nas primeiras regatas a gente viu isso. Pegamos ventos com fortes rajadas elevando ainda mais o nível das provas. Consegui me recuperar nas duas regatas finais. Estou bem confiante para me recuperar ainda mais na tabela - reforçou Bruno Lobo, ouro em Lima-2019.