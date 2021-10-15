Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Brasileiro tem boa estreia no Mundial de Fórmula Kite

Maranhense Bruno Lobo fez quatro regatas em Torre Grande, em Orestano, na Itália...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2021 às 16:08

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 16:08

Crédito: @onboardsports
O brasileiro Bruno Lobo, principal nome do Kite Surf do País, estreou, na última quinta-feira, no Mundial de Kite 2021, o primeiro evento deste porte organizado pela IKA após a confirmação da modalidade em Paris-2024. O atleta de São Luís do Maranhão fez quatro regatas em sua bateria tendo como melhor resultado um segundo lugar na última regata do dia em Torre Grande, na cidade de Oristano, na Itália. Campeão Pan-Americano, ele ocupa a 13ª posição e segue com chances reais de pódio. As regatas no Mar Mediterrâneo serão realizada até o próximo domingo. Os melhores na fase de classificação vão para a flotilha ouro no último dia para definir o pódio. -O campeonato está muito forte tecnicamente e logo nas primeiras regatas a gente viu isso. Pegamos ventos com fortes rajadas elevando ainda mais o nível das provas. Consegui me recuperar nas duas regatas finais. Estou bem confiante para me recuperar ainda mais na tabela - reforçou Bruno Lobo, ouro em Lima-2019.
Outro brasileiro na disputa, Claudio Cruz, terminou na 57ª colocação. “As regatas de hoje foram bem difíceis com ventos com muitas rajadas e rondando bastante. Mesmo assim foi importante para adquirir experiência contra os melhores velejadores do mundo“, contou Cláudio Cruz. O velejador de Niterói (RJ) está radicado em Itajai (SC) há quase 10 anos. Na cidade catarinense, que sediou as últimas três regatas de volta ao mundo, ele promove eventos nacionais e internacionais na Praia Brava, um dos cartões postais do local. O velejador da categoria grand master organizou regatas de Fórmula Kite como campeonatos brasileiros, sul-americanos e uma etapa do Mundial da IKA.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados