Brasileiro será mais uma vez embaixador do Tour de France

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Com cinco participações em Olimpíadas e também um dos poucos brasileiros a pedalar o Tour de France, o brasileiro Murilo Fischer foi convidado novamente pela A.S.O – Amaury Sport Organisation para ser embaixador e relações públicas do maior evento de ciclismo do mundo.A 108ª edição do Tour de France começa no dia 26 de junho em Brest, na região francesa da Bretanha.

Nas suas redes sociais, Murilo Fischer atualizará as principais notícias de bastidores do evento, que terá ao todo 3.383 km divididos em 21 etapas com a grande final no dia 18 de julho, em Paris.

O ex-atleta profissional e também parceiro do L’Étape Brasil receberá os convidados no Village das etapas, como se fosse um paddock numa comparação com a Formula 1. Os convidados do Tour de France conhecem como funciona a prova de perto. Cada embaixador tem um carro oficial para acompanhar a corrida, na frente ou lado do pelotão.

- Trazemos os convidados para dentro do Tour de France. Eles vivem uma experiência como se fosse um carro de equipe. Eles entendem como funciona a corrida. Confesso que dá muita vontade de pedalar novamente vendo tudo de perto! - contou o especialista.

Murilo Fischer está em Treviso, na Itália, após ser convidado pela A.S.O. para fazer algumas provas, como o Dauphiné, uma prévia do Tour de France. Nessa semana, ele segue para o local da largada e já aposta numa competição equilibrada, com muitas possibilidade na mesa nas 21 etapas.

Segundo o especialista, o nível de todas as equipes é muito forte, mesmo com quatro ou cinco se destacando.

- Espero um Tour de France bastante equilibrado, sensacional. Nas corridas prévias já demonstrou que terá bastante briga pela camisa amarela. Ciclisticamente falando será um dos melhores Tour de France para assistir. Além das brigas entre os adversários, vamos ver duelos entre atletas da mesma equipe - disse Murilo.

Um dos pontos que na avaliação de Murilo Fischer que será decisivo é a subida mítica do Mont Ventoux na etapa 11, de Sorgues a Malaucène, com 199km. O trecho retorna à rota do Tour de France pela primeira vez desde 2016, quando um temível vento Mistral passando pela chamada ‘montanha careca’ forçou o encurtamento da etapa e, por fim, viu o líder da corrida Chris Froome correndo em direção ao final após sua bicicleta danificada em uma colisão com uma motocicleta.

- É tradicionalmente uma prova para quem escala bem e faz um bom contra-relógio - completou Murilo Fischer.