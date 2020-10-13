Brasileiro se torna o melhor do mundo em categoria do ciclismo

O ciclista brasileiro Henrique Avancini se tornou o melhor do mundo na categoria mountains bike após a divulgação do ranking pela União Ciclística Internacional (UCI). O atleta é o primeiro do país a alcançar este feito e está próximo de uma classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio que serão disputados em 2021.
Há 10 dias, Avancini havia sido campeão de uma etapa da Copa do Mundo. Com regularidade demonstrada nas competições desde 2019, o brasileiro ultrapassou Nino Schurter com 1945 pontos contra 1799 do suíço. Milan Varder ocupa a terceira colocação com 1281 pontos.