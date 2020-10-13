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Brasileiro se torna o melhor do mundo em categoria do ciclismo

Henrique Avancini venceu etapa da Copa do Mundo da categoria mountain bike há 10 dias e ultrapassou Nino Schurter. Primeira vez que um brasileiro ocupa 1º lugar no ranking...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 10:41

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 10:41

Crédito: Print Red Bull TV
O ciclista brasileiro Henrique Avancini se tornou o melhor do mundo na categoria mountains bike após a divulgação do ranking pela União Ciclística Internacional (UCI). O atleta é o primeiro do país a alcançar este feito e está próximo de uma classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio que serão disputados em 2021.
Há 10 dias, Avancini havia sido campeão de uma etapa da Copa do Mundo. Com regularidade demonstrada nas competições desde 2019, o brasileiro ultrapassou Nino Schurter com 1945 pontos contra 1799 do suíço. Milan Varder ocupa a terceira colocação com 1281 pontos.

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