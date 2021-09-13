Brasileiro Otávio Bulgarelli fica em quarto lugar no L'Étape Suíça

Otávio Bulgarelli, tricampeão do L'Étape Brasil by Tour de France, ficou em quarto lugar na etapa de Berna, na Suíça, prova disputada neste último domingo. Foram 110 km de distância e o ciclista brasileiro brigou pelo pódio do começo ao fim.
Os participantes enfrentaram subidas difíceis e um final apertado. O suíço Arnaud Tissières foi o vencedor, com um pouco mais de três horas de percurso.
- Para o Sprint para tentar a última vaga no pódio e não consegui superar o outro ciclista suíço, que desceu comigo. Saio muito feliz e satisfeito com esse P4 numa prova de altíssimo nível técnico e com diversos ex-profissionais que reencontrei aqui quando corria na Itália - disse Otávio Bulgarelli.
O tricampeão do L'Étape Brasil reforça que a largada começou muito rápida e que conseguiu escapar na fuga nos 15 km. O ciclista explica que foi neutralizado quando teve que parar numa linha de trem fechada com 35 km de prova para esperar passar o trem.
- Pelotão reduzido com uma largada muito forte. Éramos uns 25 nesse momento. Na metade da prova as próprias subidas foram selecionando os ciclistas. Até que fizemos em 4 para as últimas subidas, e as mais duras uma delas passavam os 25% de inclinação - explicou Otávio Bulgarelli.
- O campeão atacou exatamente nela. Com certeza ele foi o mais forte do dia, muito merecido a vitória. Ficou para a disputa o 2º e 3º colocados no pódio, eu contra dois suíços. Faltando 15km. Vários ataques no final, até que na última descida, longa, com 8km, não consegui o cara da cidade, que conhece muito bem o local. Desceu como um míssil. Não tinha como acompanhar, e seria risco demais pois o trânsito ainda estava aberto meia faixa. 90km e cortando na contramão em alguns trechos - finalizou o brasileiro.
Otávio Bulgarelli ganhou as três últimas edições do L'Étape Brasil em Campos do Jordão (SP). Em 2019, com a distância de 107 km, o atleta fez em 3h07min02. No ano passado, o brasileiro conquistou o terceiro título consecutivo do L'Étape Brasil by Tour de France com a melhor marca: 3h04min35.
No final do mês, o tricampeão disputará o L'Étape Brasil em Campos do Jordão (SP), mas dessa vez apenas para acompanhar um aluno da assessoria dele no percurso curto de 66 quilômetros.