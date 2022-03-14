Brasileiro Matheus Isaac é campeão do IQFoil Games de Cádiz

O paulista Matheus Isaac conquistou no último domingo o título da etapa espanhola de Cádiz do IQFoil Games. O atleta de Ilhabela (SP) dominou o campeonato desde seu início e confirmou o favoritismo nas provas finais, em que só o resultado final contava para a configuração do pódio.

A prova teve Ángel Granda (Espanha) em segundo e Ling Yeung (Hong Kong) em terceiro. Das 15 regatas do cronograma, o brasileiro venceu nove, incluindo a medal race. Ao todo, 34 velejadores correram em Cádiz e Matheus Isaac era o único no masculino.

O velejador de 27 anos participou de cinco eventos durante a pré-temporada na Europa e ficou entre os três primeiros em quatro deles. Antes de Cádiz, o representante brasileiro na prancha ficou com o vice do iQFOiL International Games de Lanzarote, também na Espanha.

A medalha de ouro consolida Matheus Issac na liderança mundial da IQFoil, a nova classe olímpica para Paris 2024.

- Estou muito feliz pelo resultado, pois foi a minha primeira vitória no IQFoil Games! Velejei bem em praticamente todos os dias, liderando o campeonato todo. Na final ganhei a regata e o evento. Foi especial. Agora vou seguir treinando e melhorando para seguir bem nesse ciclo olímpico - disse Matheus.

No feminino, a paulista Giovanna Prada ficou em 13º em Cádiz. O título ficou com a italiana Marta Maggetti.