Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Brasileiro Matheus Isaac é campeão do IQFoil Games de Cádiz

Velejador domina campeonato e mostra que está em grande fase na nova classe olímpica
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2022 às 17:16

Publicado em 14 de Março de 2022 às 17:16

O paulista Matheus Isaac conquistou no último domingo o título da etapa espanhola de Cádiz do IQFoil Games. O atleta de Ilhabela (SP) dominou o campeonato desde seu início e confirmou o favoritismo nas provas finais, em que só o resultado final contava para a configuração do pódio.
A prova teve Ángel Granda (Espanha) em segundo e Ling Yeung (Hong Kong) em terceiro. Das 15 regatas do cronograma, o brasileiro venceu nove, incluindo a medal race. Ao todo, 34 velejadores correram em Cádiz e Matheus Isaac era o único no masculino.
O velejador de 27 anos participou de cinco eventos durante a pré-temporada na Europa e ficou entre os três primeiros em quatro deles. Antes de Cádiz, o representante brasileiro na prancha ficou com o vice do iQFOiL International Games de Lanzarote, também na Espanha.
A medalha de ouro consolida Matheus Issac na liderança mundial da IQFoil, a nova classe olímpica para Paris 2024.
- Estou muito feliz pelo resultado, pois foi a minha primeira vitória no IQFoil Games! Velejei bem em praticamente todos os dias, liderando o campeonato todo. Na final ganhei a regata e o evento. Foi especial. Agora vou seguir treinando e melhorando para seguir bem nesse ciclo olímpico - disse Matheus.
No feminino, a paulista Giovanna Prada ficou em 13º em Cádiz. O título ficou com a italiana Marta Maggetti.
Crédito: MatheusIsaacécampeãodoIQFoilGamesdeCádiz(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados