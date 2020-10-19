Brasileiro Hugo Calderano volta a treinar após 11 dias em isolamento

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O brasileiro Hugo Calderano voltou a treinar nesta segunda-feira, após 11 dias de isolamento na Alemanha por conta de um caso de Covid-19 no seu clube, o Ochsenhausen. Ele retomou as atividades e já se prepara para um ritmo intenso de compromissos. Na sexta-feira, seu time enfrenta o Fulda-Maberzell. No domingo, encara o Werder Bremen. Depois, o brasileiro segue para a China, onde vai disputar a Copa do Mundo Masculina e o World Tour Finals.

O mesa-tenista brasileiro, número 6 do ranking mundial, garante que aproveitou o período em casa da melhor maneira possível.

- Nunca é fácil ficar em quarentena. Neste tempo, procurei me manter em forma, pois não dava para fazer muita coisa. Não dava também para trazer uma mesa para casa. Até porque estou sozinho desta vez, pois o Vitor (Ishiy) não está aqui, não ia servir para muita coisa. Fiz meus treinos físicos. Aproveitei para dar uma arrumada na casa e ler um pouco.No entendimento do atleta, o período de quarentena acaba afetando um pouco no rendimento. Mas era algo extremamente necessário pelo momento que o mundo está enfrentando.

- A gente tinha jogado algumas partidas da Bundesliga e tivemos que adiar quatro jogos. Todo mundo entende, a prioridade é a saúde, está certo o que eles estão fazendo aqui na Alemanha. Atrapalha o fato de não poder treinar por esse tempo longo. Voltamos a treinar e já temos a próxima partida e depois viajo para a China. É inevitável que a gente não perca um pouco da técnica na mesa.

Se a técnica é um pouco afetada, a confiança segue inabalável. O Ochsenhausen ainda não perdeu na nova temporada, o que deixa Calderano muito satisfeito, com a certeza de que tudo se encaminha para grandes conquistas.

- Nos últimos anos, não começamos tão bem a temporada. Então, foi muito bom começar com duas vitórias na Bundesliga e uma na Copa. Dá uma tranquilidade maior, principalmente neste contexto bem difícil com o coronavírus. Todo mundo estava ansioso para voltar a competir e foi muito bom voltar com estas vitórias. Particularmente, acho que voltei num nível muito bom - analisa.

Na Europa, há grande preocupação com o novo aumento no número de casos de Covid-19. A Alemanha foi um dos países que conseguiu lidar melhor com a doença no início, tanto que as competições esportivas foram retomadas antes dos outros países. Consciente de seu dever como esportista, ele deixa um recado a todos.