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Brasileiro é tema de documentário sobre ondas gigantes

Kalani Lattanzi é protagonista em modalidade "pura" do surfe...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2020 às 11:45

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 11:45

Crédito: Kalani Lattanzi em ação (Divulgação
Ao longo dos últimos três anos, Nuno Dias e a sua equipe acompanharam de perto um dos fenômenos mais enigmáticos do mundo das ondas grandes: Kalani Lattanzi. Com rodagem na Nazaré, em Portugal, e passagem pelo Rio de Janeiro, o documentário retrata o percurso do “waterman” brasileiro desde as suas origens e primeiros contatos com o mar no Brasil, até Nazaré, onde, com o seu corpo e umas barbatanas, sem prancha e sem apoio de jet skis, enfrenta as maiores ondas do mundo, na forma mais pura da modalidade: o bodysurf.
“Kalani - Gift from Heaven” conta com a participação e testemunho de algumas das mais reconhecidas personalidades das ondas grandes a nível mundial, como Garrett McNamara, Andrew Cotton, Ross Clarke-Jones, Hugo Vau, Maya Gabeira, Carlos Burle, Nic Von Rupp, Lucas Chumbo, David Langer, Tom Lowe, Tim Bonython, Dudu Pedra e João Zik. Ele foi exibido em vários festivais de filmes de surfe.
O filme contém imagens inéditas da Nazaré, incluindo imagens históricas das maiores ondas do bodysurf. "Kalani - Gift from Heaven" está disponível em todas as plataformas digitais da Apple (iTunes, Apple Movies and Apple+), na Amazon Prime Video, no Vimeo VOD, no Google Play, na Vudu, na Playstation e na Xbox.E MAIS:CPB lança programa de atividades online para pessoas com deficiênciaCOB mandará 200 atletas para treinos na Europa a partir de julhoProva de ciclismo L’Étape Brasil é reagendada para novembro E MAIS:

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