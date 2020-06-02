Brasileiro é tema de documentário sobre ondas gigantes

Ao longo dos últimos três anos, Nuno Dias e a sua equipe acompanharam de perto um dos fenômenos mais enigmáticos do mundo das ondas grandes: Kalani Lattanzi. Com rodagem na Nazaré, em Portugal, e passagem pelo Rio de Janeiro, o documentário retrata o percurso do “waterman” brasileiro desde as suas origens e primeiros contatos com o mar no Brasil, até Nazaré, onde, com o seu corpo e umas barbatanas, sem prancha e sem apoio de jet skis, enfrenta as maiores ondas do mundo, na forma mais pura da modalidade: o bodysurf.