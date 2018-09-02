Brasileiro e queniana vencem 29ª Dez Milhas Garoto

O pernambucano Wellington Bezerra da Silva foi o grande vencedor da 29ª Corrida Dez Minhas Garoto, que aconteceu na manhã deste domingo (2). Ele terminou o trajeto de 16 quilômetros em 48m58s. Wellington havia terminado em terceiro lugar na disputa no ano passado.
O segundo melhor tempo foi alcançado por Gilmar Silvestre Lopes, com 50m11s. Ele também foi vice-campeão na corrida de 2017. No masculino, os quenianos só conseguiram o terceiro lugar. Geofry Tototich Kipchumba, terminou a prova em 50m.
O capixaba mais bem colocado chegou em quinto lugar. Valério de Souza Fabiano percorreu as dez milhas em 50m38s.
FEMININO
Entre as mulheres, a queniana Esther Chesang Kakuri repetiu a vitória de 2017. Ela fez a prova em 57m18s. Já a também queniana Meseret Gezahegne Marine ficou em segundo com 58m18s.
Em seguida ficaram as brasileiras Franciane dos Santos Moura, Regiane Esther Bispo da Silva e Mirela Saturnino Andrade.
Classificações
Feminino Elite
1º - Esther Chesang Kakuri, 24 anos - 57m 18s
2º - Meseret Gezahegn Merine, 23 anos - 58m 18s
3º - Fraciane dos Santos Moura, 32 anos - 58m 33s
4º - Rejane Ester Bispo da Silva, 34 anos - 58m 57s
5º - Mirela Saturnino Andrade, 27 anos - 59m 43s
6º - Fadhilla Salum Sawwe, 27 anos - 1h 1m 12s
7º - Jozeli Janis de Castro, 36 anos - 1h 4min 25s
8º - Selma Flaviana da Paz Fernandes, 36 anos - 1h 7m 26s
9º - Larissa Marcela Moreira Quintao, 32 anos - 1h 8m 50s
10º- Jéssica Amanda Pereira, 26 anos - 1h 10m 5s
Masculino Elite
1º - Wellington Bezerra da Silva, 30 anos - 48m 56s
2º - Gilmar Silvestre Lopes, 29 anos - 50m 11s
3º - Geofry Toroitich Kipchumba, 18 anos - 50m 17s
4º - Paul Kipkemoi Kipkorir, 36 anos - 50m 27s
5º - Valerio de Souza Fabiano, 29 anos - 50m 38s
Feminino Capixaba
1º - Hellen Fante, 33 anos - 1h 7m 34s
2º - Tiane Marcarini Pinto, 32 anos - 1h 7m 46s
3º - Nubia de Oliveira, 37 anos - 1h 9m 6s
Masculino Capixaba
1º - Alequessandro Paula da Silva, 30 anos - 54m 18s
2º - Claudinei Pereira, 33 anos - 54m 44s
3º - Marquezile Gabriel Piu, 25 anos - 54m 49s
Brasileiro e queniana vencem 29 Dez Milhas Garoto