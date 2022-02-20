Brasileiro e alemã vencem o primeiro Breaking de Verão, no Rio de Janeiro

Neste fim de semana foi disputado no Parque Madureira, o Breaking de Verão, competição internacional de batalhas de breakdance, que será modalidade olímpica em 2024. E teve vencedor brasileiro: o B-boy paraense Leony foi o campeão na categoria masculina. Já entre as mulheres, o título ficou com a B-girl alemã Jilou. O evento foi iniciado no último sábado com oito oitavas de final e 32 participantes.As semifinais foram realizadas neste domingo, entre o francês Lagaet e Sunni, Leony e o carioca Kapu. Já as das b-girls ficaram entre a colombiana Luma e a belga Madmax, e a paulista Toquinha contra Jilou.

As batalhas foram julgadas por um corpo de jurados formados por: Ronnie, b-boy americano ícone do breaking mundial e detentor dos principais títulos da modalidade, FabGirl, criadora da primeira Crew do Distrito Federal só de mulheres, o b-boy Pedrin Brum, de Duque de Caxias e referência na cena urbana carioca, e o b-boy Andrezinho, que foi integrante da lendária Back Spin Crew.Barron Mamiya e Brisa Hennessy vencem etapa de Sunset Beach na WSLNo sábado, além das primeiras fases, teve um workshop com o b-boy Ronnie, um bate-papo com o dançarino, coordenador do CJ Hip Hop e articulador social b-boy Max, e uma oficina de Locking com JP Black Soul, professor de dança no Complexo do Alemão e fundador do Funkeados (primeiro grupo Funkstyle do Rio de Janeiro). Além disso, aconteceram as apresentações dos Imperadores da Dança, grupo de passinho criado em 2008 no Jacaré, zona norte do Rio, além do Cypher Kids, projeto de Danças Urbanas voltado para crianças e adolescentes e dirigido por Zulu Djtecnykko (Presidente do Centro de Desenvolvimento de Atributos Urbanos). Os DJs que comandaram os beats das batalhas foram MF, de São Paulo, e Def, do Rio de Janeiro.