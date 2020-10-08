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Brasileiro disputa Europeu de olho na classificação para o Mr. Olympia

Rafael Brandão pode colocar Brasil na categoria mais popular do Mr. Olympia após 32 anos...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 07:56

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 07:56

Crédito: Brandão de olho no Mr. Olympia (Divulgação
Principal nome brasileiro do fisiculturismo na atualidade, Rafael Brandão está perto de fazer história e recolocar o Brasil na categoria mais importante do Mr. Olympia após 32 anos. O paulista, de 26 anos, é um dos favoritos no European Pro, da IFFB, que acontece neste domingo, 11, em Alicante, na Espanha, e serve como classificatória para a mais badalada competição da modalidade.
Para conseguir o feito inédito, Rafa precisará ficar entre os três melhores da sua categoria, a "Men's Open Bodybulding", que engloba os fisiculturistas mais musculosos do planeta e é a mais popular do esporte por não ter limite de peso. Apesar disso, o atleta, que representa o time da Darkness, marca de suplementos nutricionais do Grupo Integralmédica, demonstra otimismo e garante estar preparado para o desafio.
- Desde que eu comecei no fisiculturismo coloquei como meta me tornar Mr. Olympia, esse é o meu grande sonho. Sei que é um processo que leva tempo, demanda uma maturidade muscular, mas estou no caminho certo. De qualquer forma, primeiro preciso me classificar. Esse é o meu foco agora. Me preparei muito bem para o European Pro e vou buscar esse feito inédito, que já seria absurdo. Me colocaria entre os 20 melhores do mundo - afirma o brasileiro.
A primeira e última vez que um brasileiro competiu na categoria "Open Bodybulding" do Mr. Olympia foi em 1988, com Luiz Otávio Freitas. O atleta até hoje é considerado uma lenda do fisiculturismo nacional e uma referência para os atletas da nova geração.

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