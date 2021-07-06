Brasileiro de Star confirmado para capital paulista de 9 a 11 de julho

Crédito: Fred Hoffmann

O Campeonato Brasileiro de Star 2021 será oficialmente realizado de 9 a 11 de julho, no Yacht Club de Santos Amaro (YCSA), na Represa do Guarapiranga, em São Paulo (SP). A tradicional competição da classe com mais medalhas de ouro olímpicas do País conta com 15 duplas confirmadas. A organização promete adotar todos os protocolos de segurança no combate ao Covid-19.

Os atuais campeões Lars Grael e Guilherme de Almeida tentarão mais um título seguido nas regatas, agora em São Paulo. Em 2020, a dupla ficou com o primeiro lugar no Iate Clube do Rio de Janeiro, em novembro, no evento em paralelo à Taça Royal Thames. O pódio teve ainda João Signorini /Arthur Lopes (ICRJ/YCSA) e Mario Sergio de Jesus / Ubiratan Matos (YCI).

'- Será um campeonato bastante disputado no YCSA, que nos abriu as portas para fazer o evento. Teremos todos os protocolos de segurança e certamente as regatas farão jus à história da classe Star no Brasil, reunindo grandes campeões em várias categorias de barcos - disse Arthur Lopes, secretária do VII Distrito da Classe Star.

Lars Grael tentará seu 10º título nacional na classe Star. O medalhista olímpico de Seul 1988 e Atlanta 1996 é o maior campeão do evento, que começou em 1955 segundo a International Star Class Association.

A primeira conquista de Lars Grael no Brasileiro de Star foi na competição de 2008 ao lado do proeiro Marcelo Jordão, no Iate Clube de Brasília. Torben Grael, irmão de Lars, é o segundo maior campeão do Brasileiro de Star com oito conquistas como timoneiro e uma de proeiro.

Duplas confirmadas

Admar Gonzaga / Ronald SeifertAlessandro Pascolato / Henry BoennigWagner. Bojlesen / H. CabetteRoberto Martins / Marco LagoaMarco Szili / Kasuo MiyakeLars Grael / Guilherme de AlmeidaDaniel de LaTorre (ARG) / Manoel Bunge (ARG)Mário de Jesus Jesus / Ubiratan MatosMarcelo Fuchs / Arthur LopesAlberto Guarischi / Pedro TinocoRobert Rittscher / Marcelo JordãoAndré Diomelli / Maurício BuenoJorge Bhering / Gustavo KunzeMaurício Bueno / Pedro TroucheLuiz Augusto Gonzaga / Sergey Frantov

Lista dos últimos campeões da última década