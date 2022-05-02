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Brasileiro de polo aquático coloca em evidência promessas da base do país

Sesi-SP conquista título no feminino e Clube Paineiras Morumby vence no masculino
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Publicado em 02 de Maio de 2022 às 16:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 16:46
O Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-18 de Polo Aquático terminou no domingo na piscina da Hebraica, em São Paulo (SP). A competição de base da modalidade teve como campeãs o Sesi-SP no feminino e o Clube Paineiras Morumby no masculino.
O principal evento da Liga PAB - Polo Aquático Brasil voltado às categorias de base da temporada premiou as equipes que investem na formação de novos atletas.
+ Paulo André projeta volta aos treinos visando o Mundial de atletismo
Os atletas de até 18 anos que competiram na capital paulista devem integrar as equipes adultas em outros eventos de polo aquático durante o ano, inclusive o Brasil Open, de 6 a 8 de maio, no Rio de Janeiro (RJ).
Segundo o presidente da PAB, Alexandre Zwicker, a participação das equipes na formação de base do polo aquático é fundamental para o crescimento da modalidade. Além do sub-18, a Liga PAB também realiza torneios para os sub-14 e sub-16, no masculino e no feminino.
- Foram realizados grandes jogos na piscina da Hebraica! Quero agradecer especialmente à Hebraica por receber mais um campeonato nacional da PAB", destacou Zwicker. "A categoria Sub-18 é muito importante para o polo nacional, porque abre as portas para o adulto. Todos os atletas e técnicos estão de parabéns pela educação e empenho durante o Brasileiro - disse Alexandre.
- Agora focamos os trabalhos no Brasil Open, no Clube de Regatas do Flamengo, Rio de Janeiro. A expectativa é de uma competição disputada, com contratações de atletas do exterior. O Brasil Open é um campeonato rápido, mas será fundamental para mostrar o nível das equipes brasileiras - acrescentou o presidente da PAB.Festa do SESI-SP no Brasileiro Interclubes Sub-18 feminino(Luiza Moraes | PAB)No Brasileiro Sub-18, o Clube Paineiras do Morumby fez valer seu favoritismo e conquistou o título masculino, após vitória apertada sobre a ABDA por 14 a 12. O destaque do time da capital paulista foi Thomas Perrone, artilheiro do campeonato com 17 gols. Outro nome que fez a diferença para o time paulista foi Victor Terzi, goleiro menos vazado. Já o Paulistano ficou com a medalha de bronze e o título de MVP da competição para Lucas Wulfhorst.
- Hoje tivemos uma grande conquista, mais uma conquista do clube. Isso representa muito para nós, fazemos um trabalho muito árduo, temos um grande comprometimento com o clube, com a modalidade, com os pais, com todo mundo. Eles fazem um esforço enorme para conciliar estudo e os treinamentos - disse Frank Dias, técnico do Paineiras.
No feminino, o Sesi-SP superou na final a ABDA de Bauru (SP) por 16 a 6. As meninas da Vila Leopoldina foram lideradas por Eduarda Oliveira, MVP e artilheira com 16 gols no Brasileiro Sub-18.
- Esse título foi muito importante para as meninas, já que elas jogaram bem todo o campeonato. Tivemos como destaque a goleira menos vazada, Giovana Januário, a artilheira e a MVP da competição, Eduarda Oliveira. O SESI atualmente investe no elenco de base, então isso é fruto do trabalho da diretoria e da comissão técnica - destacou Isabela Krauss, membro da comissão técnica do Sesi-SP.
Crédito: PaineirascomemoratítulomasculinodoBrasileiroInterclubesSub-18(Foto:LuizaMoraes|PAB

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