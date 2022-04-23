Brasileiro de 13 anos conquista a prata na categoria de melhor manobra vertical nos X Games

O brasileiro Gui Khury conseguiu mais um grande feito nos X Games, em Chiba, no Japão. Neste sábado, o skatista de 13 anos conquistou a medalha de prata na categoria de melhor manobra no vertical, ao executar um 1080º, ou seja, três giros completos em torno de si mesmo. Foi com essa mesma manobra que o paranaense se sagrou campeão dos X-Games do ano passado, na Califórnia. Desta vez, ele ficou atrás apenas do americano Mitchie Brusco, de 25 anos, mas a decisão gerou controvérsia. A performance de Gui foi a mais destacada pelo público e por analistas, e até mesmo o americano pareceu surpreso com o resultado.