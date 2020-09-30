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Brasileiro comemora títulos importantes no Beach Soccer europeu

Atacante Rodrigo, um dos principais nomes da seleção brasileira, defendeu a equipe do BSC Kristall, da Rússia, e conquistou os títulos da Copa Europeia e da Copa da Rússia...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 20:27

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 20:27
Crédito: Rodrigo conquistou aCopa Europeia e a Copa da Rússia com a camisa do clube russo de beach soccer:BSCKristall (Divulgação/Kristall
Não é só nos gramados que os jogadores brasileiros fazem sucesso naEuropa. Nas areias, os craques do nosso país também mostram o seutalento. O atacante Rodrigo, um dos principais nomes da seleçãobrasileira, defendeu o BSC Kristall, da Rússia, na Copa Europeia e na Copada Rússia. A equipe do brasileiro conquistou os dois títulos.
- Fomos campeões europeus, campeonato mais importante a nível de clubesno mundo. Fico muito feliz de poder levar o nome do meu país pra fora.Depois do título europeu também pudemos vencer a Copa da Rússia.Tínhamos dois objetivos e graças a Deus conseguimos alcançar os dois - comemorou.
Campeão da Copa do Mundo de Beach Soccer em 2017, Rodrigo brigou pelaartilharia nas duas competições. Na Copa Europeia, o brasileiro marcou9 gols em 5 jogos. Já na Copa da Rússia, ele anotou 5 tentos em 5partidas disputadas. Além disso, o jogador foi o líder em assistências na Copa da Rússia. O atleta falou um pouco sobre os protocolos de segurança quesão realizados na Rússia, devido à Covid-19.
- São feitos todos os protocolos. Todo cuidado é tomado, desde atorcida até a gente. Os torcedores, todos tem a temperatura aferidaantes de entrar na arena, distanciamento também. Nós jogadores fazemostestes rotineiramente para que se evite uma contaminação geral.Ficamos isolados nos quartos da concentração - concluiu.
Além de Rodrigo, Mauricinho e Datinha são outros dois brasileiros quetambém atuam no BSC Kristall.

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