Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Brasileiras conquistam título de Mundial de vela para mulheres

Juliana Duque e Mila Beckerath ganharam quase todas as regatas no Yacht Club Paulista
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 out 2021 às 21:53

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 21:53

Crédito: Caio Souza/On Board Sports
O Mundial Feminino de Snipe 2021 conheceu neste sábado (9) a dupla campeã da edição 2021. As brasileiras Juliana Duque e Mila Breckerath (Yacht Club da Bahia) venceram cinco das sete regatas disputadas para confirmar o título no Yacht Club Paulista, em São Paulo (SP).
Na última prova do evento, as baianas precisavam apenas ficar no meio da flotilha, mas mantiveram o estilo nas largadas e contornos de boia. Confirmando o favoritismo, a dupla não decepcionou e ficou em primeiro para coroar a conquista na Represa de Guarapiranga em grande estilo.
É o segundo título mundial que o Brasil conquista no feminino. Juliana Duque venceu a edição de 2016 ao lado de Amanda Sento.
O evento, realizado neste ano em São Paulo, contou com 42 duplas representando sete países: Argentina, Alemanha, Brasil, Chile, Croácia, Estados Unidos e Noruega.
A dupla formada pela croata Andela Viturri e da norueguesa Maj Kristin foi a vice-campeã. A medalha de bronze ficou para o barco das brasileiras Martha Rocha e Larissa Juk. As posições no pódio atrás das campeãs foram devidas nas regatas chuvosas deste sábado.
- A gente veleja junto há muito tempo. Já competimos em outros campeonatos mundiais e isso foi fundamental para o nosso desempenho durante toda essa edição! Estamos felizes por ganhar essa competição tão importante para o Snipe feminino - comentou Juliana Duque, medalhista pan-americana em Lima 2019 e campeã mundial de Snipe de 2016.
O último dia de competição foi realizado com ventos variando de 5 a 10 nós e uma temperatura de 16 graus. Mesmo com a baixa temperatura e chuva, a dupla brasileira manteve o ritmo para fechar na primeira colocação no Mundial feminino 2021.
- Sensação de missão comprida! Estamos muito felizes com duas vitórias hoje. O nosso objetivo era uma dobradinha nas duas últimas regatas e conseguimos. Fechamos o Mundial da forma que imaginávamos - explicou Mila Beckerath.
A competição também premiou as melhores duplas de Júnior e Master. Entre as atletas mais novas, o melhor desempenho ficou com Marina Roma e Alexia Buck.
- Foi um campeonato de alto nível técnico e com muita alegria na água. Ver as meninas de todas as idades competindo valeu a pena principalmente nesse período de pandemia. Tivemos sete países e 84 atletas, um número expressivo - disse Paola Prada, organizadora.
A atleta olímpica Adriana Kostiw foi um dos maiores nomes do evento. A velejadora, que está em remissão de um câncer de mama, fez questão de voltar ao Brasil apenas para disputar o campeonato ao lado de Andrea Ruschmann.
- No final de setembro de 2019 estava na Suíça e descobri o câncer na mama. Foi um tumor agressivo e enfrentei fora do Brasil. Em janeiro de 2020, fiz uma operação complicada e depois todo processo necessário para recuperação e continuar combatendo o tumor. Estar aqui no Mundial é uma vitória na minha vida! Eu amo velejar e fiz de tudo para conseguir participar. É muito lindo ver toda essa geração de mulheres juntas - disse Adriana Kostiw.
Até março deste ano, Adriana Kostiw estava em tratamento de quimioterapia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados