Brasileirão ganha novos times em 2019; ES vê abismo aumentar

Com o Campeonato Brasileiro caminhando para o fim é impossível não pensar na próxima temporada. E em 2019, a principal competição do país terá quatro novos times: Fortaleza, CSA-AL, Avaí e Goiás. Clubes que estão longe dos grandes centros do futebol do país. De tal forma, o Ceará será representado por duas equipes na Série A, Alagoas terá um time na competição, e Santa Catarina terá pelo menos uma equipe na elite.