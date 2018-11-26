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Filipe Souza

Brasileirão ganha novos times em 2019; ES vê abismo aumentar

Em 2019, o Campeonato Brasileiro terá novos clubes, mas o futebol capixaba apenas observa a movimentação de longe

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 11:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 11:31
Filipe Souza* 
Com o Campeonato Brasileiro caminhando para o fim é impossível não pensar na próxima temporada. E em 2019, a principal competição do país terá quatro novos times: Fortaleza, CSA-AL, Avaí e Goiás. Clubes que estão longe dos grandes centros do futebol do país. De tal forma, o Ceará será representado por duas equipes na Série A, Alagoas terá um time na competição, e Santa Catarina terá pelo menos uma equipe na elite.
Enquanto isso, o futebol capixaba observa toda essa movimentação de longe, estagnado na Série D e com pouquíssimas perspectivas de evolução.
A realidade é cruel e a cada dia escancara o abismo do futebol jogado aqui quando comparado ao resto do país.
*Editor de Esportes

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