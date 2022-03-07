Brasileira Tatiana Weston-Webb é campeã da etapa de Portugal do Mundial de Surfe

Festa verde e amarela no Circuito Mundial de Surfe. A brasileira Tatiana Weston-Webb conquistou o título da etapa de Peniche, em Portugal, nesta segunda-feira em uma disputa emocionante, com virada. Ela superou a estadunidense Lakey Peterson na decisão.Tatiana somou 15.33 pontos, contra 14.27 da adversária. Esta foi a terceira conquista do tipo na carreira da brasileira, que subiu para o quarto lugar no ranking da temporada da WSL. Ou seja, ela está na briga pelo título de campeã mundial, na luta para se tornar a melhor surfista do mundo.