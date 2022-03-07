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Brasileira Tatiana Weston-Webb é campeã da etapa de Portugal do Mundial de Surfe

Surfista deu show e superou a estadunidense Lakey Peterson na decisão...
LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 10:34

Publicado em 07 de Março de 2022 às 10:34

Festa verde e amarela no Circuito Mundial de Surfe. A brasileira Tatiana Weston-Webb conquistou o título da etapa de Peniche, em Portugal, nesta segunda-feira em uma disputa emocionante, com virada. Ela superou a estadunidense Lakey Peterson na decisão.Tatiana somou 15.33 pontos, contra 14.27 da adversária. Esta foi a terceira conquista do tipo na carreira da brasileira, que subiu para o quarto lugar no ranking da temporada da WSL. Ou seja, ela está na briga pelo título de campeã mundial, na luta para se tornar a melhor surfista do mundo.
No ano passado, vale lembrar, Tatiana foi vice-campeã mundial. A etapa de Peniche, em Portugal, foi a terceira da temporada do surfe. A próxima disputa será em Bells Beach, na Austrália, em abril.
Crédito: Tatianacomemora.BrasileirafaturouotítulodaetapadePortugal(Reprodução/TwitterWSL

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