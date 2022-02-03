Brasileira Tati Weston-Webb cai nas oitavas de final da etapa de Pipeline

A brasileira Tatiana Weston-Webb foi eliminada da etapa de Pipeline do Circuito Mundial de Surfe, no Havaí. Tati caiu para a havaiana Moana Wong pelo placar de 9,44 a 10,77. Foi a primeira vez que a praia local recebeu uma competição completa de surfistas feminina.+ Curling e hóquei no gelo abrem os Jogos Olímpicos de Inverno a partir desta quarta-feira

Moana Wong teve início melhor na disputa e somou sete pontos antes dos 10 minutos. Contudo, a brasileira virou o placar com um 3,77 seguido de um 5,67, mas não foi o suficiente para evitar a virada da surfista havaiana, que conseguiu um 6,27 logo em sequência.

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Após vencer Tatiana, Wong avançou às quartas de final e venceu a australiana Isabela Nichols por 11,34 a 10,44. Nas semifinais, a havaiana enfrenta outra australiana, Tyler Wright. Na outra semifinal, Carissa Moore, do Havaí, encara a estudunidense Lakey Peterson.