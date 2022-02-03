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Brasileira Tati Weston-Webb cai nas oitavas de final da etapa de Pipeline

Surfista foi derrotada pela havaiana Moana Wong, que já está garantida nas semifinais...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 21:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 21:05
A brasileira Tatiana Weston-Webb foi eliminada da etapa de Pipeline do Circuito Mundial de Surfe, no Havaí. Tati caiu para a havaiana Moana Wong pelo placar de 9,44 a 10,77. Foi a primeira vez que a praia local recebeu uma competição completa de surfistas feminina.+ Curling e hóquei no gelo abrem os Jogos Olímpicos de Inverno a partir desta quarta-feira
Moana Wong teve início melhor na disputa e somou sete pontos antes dos 10 minutos. Contudo, a brasileira virou o placar com um 3,77 seguido de um 5,67, mas não foi o suficiente para evitar a virada da surfista havaiana, que conseguiu um 6,27 logo em sequência.
+ Pelé faz homenagem a Tom Brady após anúncio de aposentadoria: 'Você é uma lenda'
Após vencer Tatiana, Wong avançou às quartas de final e venceu a australiana Isabela Nichols por 11,34 a 10,44. Nas semifinais, a havaiana enfrenta outra australiana, Tyler Wright. Na outra semifinal, Carissa Moore, do Havaí, encara a estudunidense Lakey Peterson.
Crédito: TatianaWeston-WebbéarepresentantebrasileiradoCircuitoMundialdeSurfe(Divulgação/WSL

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