Brasileira Rayssa Leal tem conquista inédita nos X Games do Japão

A bandeira do Brasil, mais uma vez, subiu no topo de uma competição internacional de skate. A ‘fadinha’ Rayssa Leal pela primeira vez esteve presente no pódio dos X Games e conquistou de cara a medalha de ouro, na maior competição de esportes radicais do mundo.Três anos após bater na trave e ficar em quarto lugar na competição, Rayssa superou as japonesas Yumeka Oda e Funa Nakayama e na madrugada deste domingo (24), em Chiba, no Japão, conquistou o primeiro lugar dos X Games. - Minha primeira medalha nos X Games é douradinha. Mais uma medalha do Japão para o Brasil. Obrigada pela torcida, galerinha - escreveu a emocionada Rayssa no Twitter. Outras brasileiras na prova, Pamela Rosa encerrou em sexto lugar, e Gabriela Mazetto foi a sétima colocada no skate street feminino.No skate masculino, o Brasil ficou fora da final. Os brasileiros não conseguiram passar da fase eliminatória no park. Luiz Francisco e Gui Khury foram nono e décimo colocados, respectivamente, e por uma pequena diferença de pontos não avançaram à decisão.