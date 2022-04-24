Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Brasileira Rayssa Leal tem conquista inédita nos X Games do Japão

Skatista de apenas 14 anos, subiu pela primeira ao pódio da competição...

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 02:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2022 às 02:01
A bandeira do Brasil, mais uma vez, subiu no topo de uma competição internacional de skate. A ‘fadinha’ Rayssa Leal pela primeira vez esteve presente no pódio dos X Games e conquistou de cara a medalha de ouro, na maior competição de esportes radicais do mundo.Três anos após bater na trave e ficar em quarto lugar na competição, Rayssa superou as japonesas Yumeka Oda e Funa Nakayama e na madrugada deste domingo (24), em Chiba, no Japão, conquistou o primeiro lugar dos X Games. - Minha primeira medalha nos X Games é douradinha. Mais uma medalha do Japão para o Brasil. Obrigada pela torcida, galerinha - escreveu a emocionada Rayssa no Twitter. Outras brasileiras na prova, Pamela Rosa encerrou em sexto lugar, e Gabriela Mazetto foi a sétima colocada no skate street feminino.No skate masculino, o Brasil ficou fora da final. Os brasileiros não conseguiram passar da fase eliminatória no park. Luiz Francisco e Gui Khury foram nono e décimo colocados, respectivamente, e por uma pequena diferença de pontos não avançaram à decisão.
Crédito: RayssafoimedalhistadepratanasOlimpíadasdeTóquio(Reprodução/TwitterRayssaLeal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a bicicleta ajudou mulheres indianas a ler, escrever e ter uma vida melhor
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados