Brasileira Nicole Silveira é ouro em etapa da Copa América de skeleton

A brasileira Nicole Silveira venceu a primeira etapa da Copa América de skeleton, em Whistler, no Canadá. Essa foi a primeira vitória da atleta competindo em uma prova oficial da modalidade. Em outubro, a Nicole, que foi a primeira brasileira a competir na Copa do Mundo de skeleton, conquistou o oitavo lugar num evento teste para os Jogos Olímpicos de Pequim 2022. - Estou sem palavras e muito agradecida!! Tenho trabalhado muito mesmo, o ano todo, e estes resultados só mostram que estou no caminho certo - afirmou Nicole em uma rede social.
A atleta liderou a primeira descida e, coma segunda foi cancelada por causa das condições climáticas, ficou com o título da primeira prova da temporada. A brasileira fez 54s51.
A brasileira ficou mais de meio segundo a frente da segunda colocada, a canadense Halle Clarke. Maddison Charney (55s27), outra canadense canadense, completou o pódio.
A Copa América de skeleton segue até terça-feira, com mais duas corridas em Whistler, no Canadá.