Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Brasileira Nicole Silveira é ouro em etapa da Copa América de skeleton

Atleta, que segue na luta por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022, vence pela primeira vez uma prova oficial da modalidade
...
LanceNet

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 14:54

Crédito: Divulgação
A brasileira Nicole Silveira venceu a primeira etapa da Copa América de skeleton, em Whistler, no Canadá. Essa foi a primeira vitória da atleta competindo em uma prova oficial da modalidade. Em outubro, a Nicole, que foi a primeira brasileira a competir na Copa do Mundo de skeleton, conquistou o oitavo lugar num evento teste para os Jogos Olímpicos de Pequim 2022. - Estou sem palavras e muito agradecida!! Tenho trabalhado muito mesmo, o ano todo, e estes resultados só mostram que estou no caminho certo - afirmou Nicole em uma rede social.
A atleta liderou a primeira descida e, coma segunda foi cancelada por causa das condições climáticas, ficou com o título da primeira prova da temporada. A brasileira fez 54s51.
A brasileira ficou mais de meio segundo a frente da segunda colocada, a canadense Halle Clarke. Maddison Charney (55s27), outra canadense canadense, completou o pódio.
A Copa América de skeleton segue até terça-feira, com mais duas corridas em Whistler, no Canadá.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz
Imagem de destaque
Por que acordo de cessar-fogo com EUA não caiu bem entre a linha-dura do Irã
Imagem de destaque
Leo Dias recebeu R$ 9,9 milhões do Master e R$ 2 milhões de empresa que teve aportes do banco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados