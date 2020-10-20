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Brasileira ganha destaque no futsal europeu

Gaby Vanelli foi destaque na estreia do S.S. Lazio A5 no Campeonato Italiano...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 15:18

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 15:18

Crédito: Divulgação
A equipe do S.S. Lazio A5 estreou no Campeonato Italiano feminino de futsal no domingo e goleou o Pelletterie Calcio por 7 a 2. A brasileira Gaby Vanelli marcou três gols, contribuiu com assistências para as colegas de equipe e foi considerada a melhor da partida.
Na Itália desde 2018, Gaby vem ganhando cada vez mais destaque no cenário do futsal europeu. Prestes a completar dois anos no clube, a jovem é uma das principais peças do time e referência para as colegas de trabalho: treinadores, gestores e demais membros do S.S. Lazio que atuam fora das quatro linhas.
Questionada sobre sua estreia e sobre suas projeções para a temporada, Vanelli afirma estar confiante e satisfeita com seu desempenho.
- Para mim não tem nada mais importante do que o nível de crescimento que agrego, não só em minha vida profissional, como na pessoal também. Meu sonho sempre foi jogar fora do país e mesmo estando aqui há dois anos, ainda não consegui me acostumar com a ideia de que estou “chegando lá”. E para isso, sei que é meu dever diário levar uma vida extremamente profissional como jogadora, seguindo à risca tudo o que meus treinadores pedem. Sou muito exigente comigo mesma e, por isso, me desafio cada vez mais na minha melhoria, o que culmina num crescimento enquanto ser humano. Ainda é cedo para fazer projeções, mas estou feliz com tudo que vem me acontecendo e acredito que coisas grandiosas estão por vir - concluiu Gaby Vanelli.

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