Brasileira do halterofilismo celebra classificação para a Paralimpíada

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A paratleta e estudante de Educação Física do Centro Universitário Universus Veritas Rio de Janeiro, Tayana Medeiros, está confirmada nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, que serão realizados entre 24 de agosto e 5 de setembro de 2021. A tricampeã brasileira e campeã pan-americana de halterofilismo contou sobre o momento que conquistou a vaga.

- Demorei uns dias para acreditar que estava classificada, mas depois a ficha foi caindo e vi que a responsabilidade de representar uma nação só estava aumentando. Foi um misto de pensamentos, lembrei de onde comecei até onde cheguei - comemorou.

Tayana agradeceu todo apoio da UNIVERITAS, seja de professores e todos os alunos, no meu tão importante em sua carreira:

- Me fez acreditar ainda mais no meu potencial e me fez ver meu futuro diferente. Quando estou em competições, os professores e alunos sempre me ajudaram bastante e nunca largaram minha mão - destacou.

A carioca não pensa pequeno e ressaltou que busca “pelo menos um recorde brasileiro ou das Américas”. Para a superar ambas as marcas, Tayana precisa levantar um peso superior a 122 kg. Mas não é algo tão complicado para ela, que já atingiu o número no Campeonato Brasileiro de Halterofilismo de 2019.

A previsão de embarque da delegação brasileira paralímpica de halterofilismo é 4 de agosto. A razão d antecedência para chegar em Tóquio é a adaptação às diferentes condições locais.