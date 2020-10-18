Brasileira conquista ouro inédito na Copa do Mundo de canoagem slalom

A brasileira Ana Sátila conquistou uma medalha de ouro inédita para o país na Copa do Mundo de canoagem slalom. Neste domingo, na etapa de Tacen, na Eslovênia, ela "voou" na água, fez o tempo de 93s64 e foi ao topo do pódio no C1 (canoa individual). A atleta ainda teve um toque na baliza sete, mas mesmo assim foi insuperável e terminou com larga vantagem de 1s73 para a segunda colocada, a francesa Lucie Prioux. O bronze ficou com a americana Evy Leibfarth. - Estou muito contente com o resultado, sair daqui com uma medalha de ouro é muito importante pra mim, no sábado eu tinha competido pelo K1 e perdi a ultima baliza, superei o erro e coloquei forças para buscar esse ouro, as medalhas do Pepe também me inspiraram para conquistar essa hoje - afirmou a canoísta.

Esta é a quinta medalha da brasileira em Copas do Mundo. Ela já havia conquistado duas medalhas de prata no K1 e dois bronzes pelo C1. A canoísta também competiu no sábado, pelo K1 (caiaque individual feminino), e foi a mais rápida na prova, mas por não ter passado pela última baliza da prova teve um acréscimo de 50 segundos, o que a deixou em nono lugar. Além do ouro da Ana, Pedro Gonçalves garantiu duas medalhas para o Brasil: um ouro no K1 Extremo e um bronze pelo K1 (caiaque individual). No K1, que faz parte do programa dos Jogos Olímpicos Tóquio-2020, ele fez a descida mais rápida, mas na penúltima baliza teve um toque e foi penalizado com dois segundos, ficando com o bronze. O sueco Isak Ohrstrom garantiu o ouro, e o esloveno Peter Kauzer ficou com a prata. Já pelo K1 Extremo, em que há a disputa remada a remada com quatro atletas na água, Pedro ficou na dianteira de Martin Stanovky, do Cazaquistão, que garantiu a prata, e Tren Long, dos Estados Unidos, que ficou com o bronze. Pepe em 2019 foi eleito o melhor atleta do mundo na modalidade. Felipe Borges e Mathieu Desnos também representaram o Brasil no evento. Borges competiu também nesse domingo e ficou em 12º lugar pelo C1 (canoa individual). Já Desnos garantiu o 17º lugar no K1. - É muito bom acordar no domingo assim. Todos os atletas da canoagem slalom estão de parabéns. Trabalhamos muito com o Comitê Olímpico do Brasil para garantir a ida deles para a Europa e também para manter os treinamentos no Parque Radical de Deodoro no Rio de Janeiro. São etapas vencidas que somadas garantem esses resultados históricos - avalia João Tomasini, presidente da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa).