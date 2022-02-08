Brasileira com mais participações olímpicas, Jaqueline Mourão comenta: ‘Foi ótimo correr’

Jaqueline Mourão competiu nesta terça-feira pelo sprint do esqui cross-country e chegou a sua oitava Olimpíada na carreira, quebrando o recorde brasileiro de participações. A atleta não conseguiu a classificação na prova, mas disse que ‘foi ótimo’ competir para se preparar para as outras disputas nos Jogos.> Com apenas 15 anos, Kamila Valieva faz história nos Jogos Olímpicos de Inverno; entenda

- A pista é duríssima. Gosto de sangue na boca mesmo no fim da prova. É uma pista que exige tudo. Essa prova não permite erro, é uma prova que você tem de acertar tudo. Um segundo já é muita coisa. Foi ótimo correr hoje, desde os preparativos. Foi bom poder abrir o carburador, como a gente fala. Fazer a primeira intensidade forte, em ritmo de prova, para poder me preparar para o dia 10 - disse a brasileira.

Jaqueline Mourão chegou a sua oitava participação em Jogos Olímpicos e bateu o recorde brasileiro. A atleta de 46 anos tem atuações nos Jogos de Verão e Inverno, com atuações em três modalidades (mountain bike, esqui cross-country e biatlo).

A brasileira volta a competir na quinta-feira, dia 10, pela prova dos 10km clássico do esqui-cross country. A jovem Duda Ribeira também vai estar presente na competição.