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Brasileira com mais participações olímpicas, Jaqueline Mourão comenta: ‘Foi ótimo correr’

Brasileira ficou em 85º lugar da prova classificatória e se despediu do sprint do esqui cross-country dos Jogos de Pequim
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Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 06:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 06:48
Jaqueline Mourão competiu nesta terça-feira pelo sprint do esqui cross-country e chegou a sua oitava Olimpíada na carreira, quebrando o recorde brasileiro de participações. A atleta não conseguiu a classificação na prova, mas disse que ‘foi ótimo’ competir para se preparar para as outras disputas nos Jogos.> Com apenas 15 anos, Kamila Valieva faz história nos Jogos Olímpicos de Inverno; entenda
- A pista é duríssima. Gosto de sangue na boca mesmo no fim da prova. É uma pista que exige tudo. Essa prova não permite erro, é uma prova que você tem de acertar tudo. Um segundo já é muita coisa. Foi ótimo correr hoje, desde os preparativos. Foi bom poder abrir o carburador, como a gente fala. Fazer a primeira intensidade forte, em ritmo de prova, para poder me preparar para o dia 10 - disse a brasileira.
Jaqueline Mourão chegou a sua oitava participação em Jogos Olímpicos e bateu o recorde brasileiro. A atleta de 46 anos tem atuações nos Jogos de Verão e Inverno, com atuações em três modalidades (mountain bike, esqui cross-country e biatlo).
A brasileira volta a competir na quinta-feira, dia 10, pela prova dos 10km clássico do esqui-cross country. A jovem Duda Ribeira também vai estar presente na competição.
Crédito: JaquelineMourãochegouasuaoitavaOlimpíada(Foto:Divulgação/TimeBrasil

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