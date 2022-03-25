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Brasileira busca o bicampeonato na Liga Pro Skate Europeia

Virginia Fortes Águas, de 16 anos, quer repetir sucesso do ano passado no velho continente e alçar voos ainda maiores nesta temporada
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Publicado em 25 de Março de 2022 às 11:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2022 às 11:50
Atual campeã europeia e 10ª colocada no ranking mundial de Street, Virginia Fortes Águas volta a competir no Velho Continente neste final de semana, de olho em mais um título: a da Liga Pro Skate de Porto, em Portugal.
Se os sonhos são grandes para o futuro a longo prazo, Virginia prefere planejar a carreira passo a passo. E seus passos estão entrelaçados com a Europa.
- Eu estou muito feliz de estar na Europa novamente, aqui em Portugal, que é um país que me acolhe muito bem, e disputando torneios tão importantes para a minha carreira. Consegui me sair bem na maioria dos eventos no ano passado, mas a cada dia sinto que todas as skatistas estão evoluindo muito, e eu também estou buscando a minha evolução. Sei que a cada ano vai ser mais difícil, mas estou muito animada para essa nova temporada - disse a atleta.
Em 2021 a skatista dominou as pistas de Street, mas nesta etapa ela também vai disputar a competição na modalidade Park, que também é olímpica.
- Eu adoro andar no park, não vai ser a primeira, mas faz muito tempo que não me arrisco no bowl. Eu acho importante ser uma skatista over all, que anda nas duas modalidades. O park é muito divertido e sempre traz uma visão nova do skate, são outras manobras, outro jeito de andar, e isso é ótimo também para o Street.
Virginia disputa a modalidade Park a partir de sexta-feira (25), e o Street acontece no sábado e domingo (26 e 27).
Crédito: VirginiaFortesÁguascompetenaEuropa(Foto:Divulgação

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