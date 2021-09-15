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Brasil x República Tcheca: onde assistir, horário e escalações do jogo do Mundial de futsal

Seleção, que abriu torneio com goleada sobre o Vietnã, tenta o hexacampeonato mundial...
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Publicado em 

15 set 2021 às 15:56

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 15:56

Crédito: Thais Magalhães/CBF
A Seleção Brasileira masculina de futsal encara nesta quinta-feira o segundo desafio pelo Campeonato Mundial, em Klaipeda, na Lituânia. Os comandados de Marquinhos Xavier terão pela frente a República Tcheca, às 14h (de Brasília), na Klaipeda Arena.
O time verde e amarelo goleou o Vietnã na estreia na competição e assumiu a liderança do Grupo D, com gols de Ferrão (quatro), Dieguinho (dois), Rodrigo, Pito e Leozinho. O segundo colocado da chave é a República Tcheca, também com três, mas atrás no saldo de gols. O Panamá está em terceiro, e o Vietnã é o último colocado.
Na TV aberta, a Rede Globo transmitirá a partida. Já na TV fechada, o SporTV também fará a transmissão.
O Mundial conta com 24 seleções, divididas em seis grupos de quatro. As três melhores de cada chave avançam para as oitavas de final. A fase de mata-mata está marcada para os dias 22, 23 e 24 de setembro.FICHA TÉCNICA
Brasil x República TchecaCampeonato Mundial de futsalGrupo D - 2ª Rodada​Data e horário: 16/09/2021, às 14h (de Brasília)​Local: Klaipeda Arena, em Klaipeda (LIT)Transmissão: Globo e SporTV
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BRASIL: Guitta, Rodrigo, Gadeia, Dyego e Ferrão. Técnico: Marquinhos Xavier

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